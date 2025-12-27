https://crimea.ria.ru/20251227/polnyy-doklad-gerasimova-o-khode-svo-1152038304.html

Полный доклад Герасимова о ходе СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. На линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации командование ВСУ пытается остановить наступление российских войск. Но все эти попытки – безуспешные. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов объединенной группировки войск.Он отметил, что за последние две недели под контроль российских сил перешли населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области. Южнее по реке Оскол освобождена Новоплатоновка, завершается зачистка Богославки."Войска группировки "Запад" в настоящее время осуществляют ликвидацию формирований противника, блокированных на левом берегу реки Оскол в восточной Купянске. Южнее по реке Оскол освобождена Новоплатоновка, завершается зачистка Богославки", – отметил Герасимов.По его данным, на Красно-Лиманском направлении окружена группировка противников, в населенном пункте Дробушево, идет ее ликвидация.Кроме того, освобожден населенный пункт Кирово. Продолжаются уличные бои в Константиновке, под контролем РФ находятся более половины городской застройки. Освобождены города Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.Кроме того, за последние две недели на этих направлениях взято под контроль еще пять населенных пунктов. Продолжается расширение плацдарма на западном берегу реки Гайчур.Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на Запорожском направлении освободили населенный пункт Степногорск. Завершается уничтожение формирований противника в Приморском и Лукьяновском, проинформировал начальник Генштаба.Владимир Путин отметил, что задачи выполняются в соответствии с замыслом спецоперации, утвержденным и разработанным генеральным штабом.В субботу вечером стало известно, что президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпамиАрмия России освободила шесть населенных пунктовУничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске

2025

