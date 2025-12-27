Рейтинг@Mail.ru
Под Алуштой в Крыму горит магазин - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251227/pod-alushtoy-v-krymu-gorit-magazin-1152035020.html
Под Алуштой в Крыму горит магазин
Под Алуштой в Крыму горит магазин - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Под Алуштой в Крыму горит магазин
В поселке Рыбачье на Южном берегу Крыма загорелся строительный магазин. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T18:43
2025-12-27T18:43
крым
алушта
юбк
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821603_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_e7d5a2f6379bd8561518fd2e44a141dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В поселке Рыбачье на Южном берегу Крыма загорелся строительный магазин. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.На месте работают специалисты трех пожарных частей.В Симферополе пожар тушат в чердачном помещении двухэтажного многоквартирного дома. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов". Из горящего дома эвакуированы пять человек. Огонь локализован, тушение продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
юбк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821603_48:0:1233:889_1920x0_80_0_0_d9c60bd25dfd7c8b44e54324bdffe323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, юбк, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
Под Алуштой в Крыму горит магазин

На Южном берегу Крыма горит строительный магазин

18:43 27.12.2025
 
© МЧС РоссииПожар
Пожар
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В поселке Рыбачье на Южном берегу Крыма загорелся строительный магазин. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Отмечается, что огонь охватил 40 "квадратов" одноэтажного строения на улице Новоселов около 17:26. Позже площадь возгорания увеличилась. Локализовать пламя удалось на площади 150 квадратных метров в 18:15. Тушение продолжается.
На месте работают специалисты трех пожарных частей.
В Симферополе пожар тушат в чердачном помещении двухэтажного многоквартирного дома. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов". Из горящего дома эвакуированы пять человек. Огонь локализован, тушение продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымАлуштаЮБКПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:02Массированная атака на Москву сегодня: за два часа сбиты 23 БПЛА
20:46Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
20:37Армия России освободила шесть населенных пунктов
20:21Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
20:13Атаки на Севастополь и вопрос окончания СВО – топ новостей недели
19:51В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта
19:28Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минут
19:01Зеленский подсчитал стоимость восстановления Украины за счет США
18:43Под Алуштой в Крыму горит магазин
18:29Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе
18:13Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО
17:55На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы
17:4017-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы
17:31"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа
17:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
16:56Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
16:52Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников
16:31ЕС на рождественские праздники обновил рекорд отбора газа из хранилищ
16:19В "Новом Херсонесе" появился сказочный лес и вертеп с живыми овечками
16:01Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
Лента новостейМолния