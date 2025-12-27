Под Алуштой в Крыму горит магазин

https://crimea.ria.ru/20251227/pod-alushtoy-v-krymu-gorit-magazin-1152035020.html
В поселке Рыбачье на Южном берегу Крыма загорелся строительный магазин. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В поселке Рыбачье на Южном берегу Крыма загорелся строительный магазин. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.На месте работают специалисты трех пожарных частей.В Симферополе пожар тушат в чердачном помещении двухэтажного многоквартирного дома. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов". Из горящего дома эвакуированы пять человек. Огонь локализован, тушение продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
