Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. После снегопада в Симферополе в субботу на пешеходные зоны города вышли более 400 дворников. Они расчищают тротуары и обрабатывают их ото льда. Об этом сообщил мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.Кроме того, ночью на дорогах города работали 11 комбинированных дорожных машин. За ночь было использовано 194 тонны противогололедных материалов, уточнил Афанасьев.Он также призвал симферопольцев и гостей города не парковать машины там, где работают коммунальщики и не выезжать на дороги на летней резине. В пятницу вечером на Симферополь обрушился первый в этом году снегопад. По прогнозам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в эти выходные в Симферополе ожидается 2-3 сантиметра снега, по Крыму местами до 3-5 сантиметров. Ночная температура опустится до минус пяти, на дорогах ожидается гололедица. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрытаСитуация на дорогах Севастополя: погода будет ухудшатьсяКрым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь

