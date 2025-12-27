Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников
В Симферополе более 400 дворников чистят пешеходные зоны от снега и льда
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваКоммунальщики расчищают пешеходные дорожки и тротуары в Симферополе от снега и льда
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. После снегопада в Симферополе в субботу на пешеходные зоны города вышли более 400 дворников. Они расчищают тротуары и обрабатывают их ото льда. Об этом сообщил мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Снегопад в Симферополе закончился, но работы у коммунальщиков прибавилось. Более 400 дворников с раннего утра занимаются обработкой пешеходных зон, сотрудники управляющих компаний обрабатывают придомовые территории", - написал он в Telegram.
Кроме того, ночью на дорогах города работали 11 комбинированных дорожных машин. За ночь было использовано 194 тонны противогололедных материалов, уточнил Афанасьев.
Он также призвал симферопольцев и гостей города не парковать машины там, где работают коммунальщики и не выезжать на дороги на летней резине.
В пятницу вечером на Симферополь обрушился первый в этом году снегопад. По прогнозам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в эти выходные в Симферополе ожидается 2-3 сантиметра снега, по Крыму местами до 3-5 сантиметров. Ночная температура опустится до минус пяти, на дорогах ожидается гололедица.
