Рейтинг@Mail.ru
Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251227/peshiy-desant-v-simferopole-sneg-ubirayut-bolee-400-dvornikov-1152033017.html
Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников
Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников
После снегопада в Симферополе в субботу на пешеходные зоны города вышли более 400 дворников. Они расчищают тротуары и обрабатывают их ото льда. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T16:52
2025-12-27T16:52
крым
симферополь
погода
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
михаил афанасьев
новости крыма
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152032618_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_3064bea8316f8866d3ab3ea2ed745f3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. После снегопада в Симферополе в субботу на пешеходные зоны города вышли более 400 дворников. Они расчищают тротуары и обрабатывают их ото льда. Об этом сообщил мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.Кроме того, ночью на дорогах города работали 11 комбинированных дорожных машин. За ночь было использовано 194 тонны противогололедных материалов, уточнил Афанасьев.Он также призвал симферопольцев и гостей города не парковать машины там, где работают коммунальщики и не выезжать на дороги на летней резине. В пятницу вечером на Симферополь обрушился первый в этом году снегопад. По прогнозам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в эти выходные в Симферополе ожидается 2-3 сантиметра снега, по Крыму местами до 3-5 сантиметров. Ночная температура опустится до минус пяти, на дорогах ожидается гололедица. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрытаСитуация на дорогах Севастополя: погода будет ухудшатьсяКрым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152032618_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_6eabe88c5cb00534aca40667418200ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, погода, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, михаил афанасьев, новости крыма, городская среда
Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников

В Симферополе более 400 дворников чистят пешеходные зоны от снега и льда

16:52 27.12.2025
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваКоммунальщики расчищают пешеходные дорожки и тротуары в Симферополе от снега и льда
Коммунальщики расчищают пешеходные дорожки и тротуары в Симферополе от снега и льда
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. После снегопада в Симферополе в субботу на пешеходные зоны города вышли более 400 дворников. Они расчищают тротуары и обрабатывают их ото льда. Об этом сообщил мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Снегопад в Симферополе закончился, но работы у коммунальщиков прибавилось. Более 400 дворников с раннего утра занимаются обработкой пешеходных зон, сотрудники управляющих компаний обрабатывают придомовые территории", - написал он в Telegram.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваКоммунальщики расчищают пешеходные дорожки и тротуары в Симферополе от снега и льда
Коммунальщики расчищают пешеходные дорожки и тротуары в Симферополе от снега и льда
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Коммунальщики расчищают пешеходные дорожки и тротуары в Симферополе от снега и льда
Кроме того, ночью на дорогах города работали 11 комбинированных дорожных машин. За ночь было использовано 194 тонны противогололедных материалов, уточнил Афанасьев.
Он также призвал симферопольцев и гостей города не парковать машины там, где работают коммунальщики и не выезжать на дороги на летней резине.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваКоммунальщики расчищают пешеходные дорожки и тротуары в Симферополе от снега и льда
Коммунальщики расчищают пешеходные дорожки и тротуары в Симферополе от снега и льда
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Коммунальщики расчищают пешеходные дорожки и тротуары в Симферополе от снега и льда
В пятницу вечером на Симферополь обрушился первый в этом году снегопад. По прогнозам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в эти выходные в Симферополе ожидается 2-3 сантиметра снега, по Крыму местами до 3-5 сантиметров. Ночная температура опустится до минус пяти, на дорогах ожидается гололедица.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта
Ситуация на дорогах Севастополя: погода будет ухудшаться
Крым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь
 
КрымСимферопольПогодаКрымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеМихаил АфанасьевНовости КрымаГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Под Алуштой в Крыму горит магазин
18:29Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе
18:13Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО
17:55На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы
17:4017-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы
17:31"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа
17:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
16:56Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
16:52Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников
16:31ЕС на рождественские праздники обновил рекорд отбора газа из хранилищ
16:19В "Новом Херсонесе" появился сказочный лес и вертеп с живыми овечками
16:01Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
15:45В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
15:33Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
15:14В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции
14:57Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пяти
14:43В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку
14:31Снег в Крыму - фотолента РИА Новости Крым
14:10Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:45Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
Лента новостейМолния