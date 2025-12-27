Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251227/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1151980670.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T10:16
2025-12-27T10:17
севастополь
новости севастополя
разведка
срочные новости крыма
новости крыма
крым
воздушная тревога на украине
новости сво
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, разведка, срочные новости крыма, новости крыма, крым, воздушная тревога на украине, новости сво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

10:16 27.12.2025 (обновлено: 10:17 27.12.2025)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяРазведкаСрочные новости КрымаНовости КрымаКрымВоздушная тревога на УкраинеНовости СВОАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников
12:23"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК Украины
12:10Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи
12:04Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ
11:41В Белоруссии перевернулся автобус - пострадали четверо россиян
11:32Мощные удары по Украине - что поражено
11:05Крымский мост сейчас: обстановка после перекрытия движения
10:51Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении
10:38Крымский мост открыли для движения
10:31Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта
10:21Ситуация на дорогах Севастополя: погода будет ухудшаться
10:16Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:06Крымский мост закрыт
09:55ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму
09:53В Севастополе воздушная тревога
09:4823 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год
09:32В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту Бутягина
09:12Крым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь
08:44"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
08:10Мега-ДТП: из-за снегопада сразу 56 машин столкнулись в Японии
Лента новостейМолния