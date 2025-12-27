https://crimea.ria.ru/20251227/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1151980670.html

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.

