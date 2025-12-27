Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников
Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников
Российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Кроме того, за сутки ВСУ... РИА Новости Крым, 27.12.2025
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Кроме того, за сутки ВСУ потеряли 1210 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Писаревка и Гаврилово Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Прилипка, Старица и Вильча. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих.Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Болдыревка Харьковской области и Яровая Донецкой Народной Республики. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Рай-Александровка и Степановка ДНР. Противник потерял до 115 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили более 440 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжала продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и ВСУ в районах населенных пунктов Добропасово, Гавриловка Днепропетровской области, Прилуки, Воздвижевка, Косовцево и Терноватое Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих.Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК УкраиныКогда закончится СВО – в США назвали срокиУкраину ждет всеобщая мобилизация
украина
Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников

Новости СВО - Киевский режим за сутки потерял 1210 боевиков по всей линии фронта

12:58 27.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Кроме того, за сутки ВСУ потеряли 1210 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах", – сказано в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Писаревка и Гаврилово Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Прилипка, Старица и Вильча. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Болдыревка Харьковской области и Яровая Донецкой Народной Республики. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 200 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Рай-Александровка и Степановка ДНР. Противник потерял до 115 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили более 440 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжала продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и ВСУ в районах населенных пунктов Добропасово, Гавриловка Днепропетровской области, Прилуки, Воздвижевка, Косовцево и Терноватое Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
