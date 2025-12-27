https://crimea.ria.ru/20251227/novosti-svo-armiya-rossii-porazila-skopleniya-vsu-i-inostrannykh-naemnikov-1152027490.html

Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников

Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников

Российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Кроме того, за сутки ВСУ... РИА Новости Крым, 27.12.2025

2025-12-27T12:58

2025-12-27T12:58

2025-12-27T12:59

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138456196_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a9b3d47979a8fc76344636e626ae749.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Кроме того, за сутки ВСУ потеряли 1210 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Писаревка и Гаврилово Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Прилипка, Старица и Вильча. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих.Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Болдыревка Харьковской области и Яровая Донецкой Народной Республики. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Рай-Александровка и Степановка ДНР. Противник потерял до 115 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили более 440 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжала продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и ВСУ в районах населенных пунктов Добропасово, Гавриловка Днепропетровской области, Прилуки, Воздвижевка, Косовцево и Терноватое Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих.Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК УкраиныКогда закончится СВО – в США назвали срокиУкраину ждет всеобщая мобилизация

https://crimea.ria.ru/20251227/moschnye-udary-po-ukraine---chto-porazheno-1152022123.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина