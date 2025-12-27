Рейтинг@Mail.ru
На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251227/na-ukraine-voenkomy-pokhitili-nastoyatelya-khrama-upts-iz-bolnitsy-1152034177.html
На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы
На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы - РИА Новости Крым, 27.12.2025
На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы
В Ужгороде за западе Украины сотрудники военкомата похитили священника Украинской православной церкви прямо из больницы. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T17:55
2025-12-27T17:55
украина
мобилизация на украине
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147706904_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8b1409ba2019e3924402644275463f58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Ужгороде за западе Украины сотрудники военкомата похитили священника Украинской православной церкви прямо из больницы. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Это не первый случай в стране. Летом настоятель Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области протоиерей Александр Московчук был похищен военкомами, несмотря на его преклонный возраст и плохое состояние здоровья. В то же время украинские СМИ сообщили о двух аналогичных случаях: сотрудники военкомата похищали священнослужителей УПЦ в городе Ровно и в Кременце Тернопольской области.В июле экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), минуя территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов).Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полициюНа Украине сотрудники ТЦК задержали священникаСопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК
https://crimea.ria.ru/20251220/budanov-sdelal-shokiruyuschee-priznanie-o-mobilizatsii-na-ukraine-1151838380.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147706904_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a006ea966d9953eca9e6a1a64a2def94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования), украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, в мире, новости
На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы

В Ужгороде сотрудники военкомата похитили священника из больницы – СМИ

17:55 27.12.2025
 
Палата в больнице. Архивное фото
Палата в больнице. Архивное фото
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Ужгороде за западе Украины сотрудники военкомата похитили священника Украинской православной церкви прямо из больницы. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
"Работники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили настоятеля храма женщин Мироносиц УПЦ в селе Раково на Закарпатье. Отец Василий Драгун был незаконно задержан в Ужгороде во время его пребывания на стационарном лечении в областной больнице", - говорится в сообщении.
Это не первый случай в стране. Летом настоятель Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области протоиерей Александр Московчук был похищен военкомами, несмотря на его преклонный возраст и плохое состояние здоровья. В то же время украинские СМИ сообщили о двух аналогичных случаях: сотрудники военкомата похищали священнослужителей УПЦ в городе Ровно и в Кременце Тернопольской области.
В июле экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), минуя территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов).
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полицию
На Украине сотрудники ТЦК задержали священника
Сопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК
Форма ВСУ. Архивное фото
20 декабря, 10:54
Буданов* сделал шокирующее признание о мобилизации на Украине
 
УкраинаМобилизация на УкраинеТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)Украинская православная церковь (УПЦ)Церковный раскол на УкраинеВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Под Алуштой в Крыму горит магазин
18:29Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе
18:13Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО
17:55На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы
17:4017-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы
17:31"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа
17:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
16:56Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
16:52Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников
16:31ЕС на рождественские праздники обновил рекорд отбора газа из хранилищ
16:19В "Новом Херсонесе" появился сказочный лес и вертеп с живыми овечками
16:01Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
15:45В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
15:33Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
15:14В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции
14:57Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пяти
14:43В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку
14:31Снег в Крыму - фотолента РИА Новости Крым
14:10Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:45Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
Лента новостейМолния