На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы

В Ужгороде за западе Украины сотрудники военкомата похитили священника Украинской православной церкви прямо из больницы. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости Крым, 27.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Ужгороде за западе Украины сотрудники военкомата похитили священника Украинской православной церкви прямо из больницы. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Это не первый случай в стране. Летом настоятель Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области протоиерей Александр Московчук был похищен военкомами, несмотря на его преклонный возраст и плохое состояние здоровья. В то же время украинские СМИ сообщили о двух аналогичных случаях: сотрудники военкомата похищали священнослужителей УПЦ в городе Ровно и в Кременце Тернопольской области.В июле экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), минуя территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов).Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полициюНа Украине сотрудники ТЦК задержали священникаСопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК

