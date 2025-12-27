Рейтинг@Mail.ru
Мощные удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 27.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251227/moschnye-udary-po-ukraine---chto-porazheno-1152022123.html
Мощные удары по Украине - что поражено
Мощные удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Мощные удары по Украине - что поражено
В Киеве после серии ночных ударов без теплоснабжения и электричества осталась почти треть города. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 27.12.2025
удары по украине
киев
киевская область
черниговская область
укрэнерго
новости сво
виталий кличко
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Киеве после серии ночных ударов без теплоснабжения и электричества осталась почти треть города. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.Кличко уточнил, что попадания были зафиксированы в нескольких районах Киева – Голосеевском, Оболонском, Деснянском, Дарницком районах.Также, по информации Укрэнерго, обесточена значительная часть потребителей в Киеве, Киевской и Черниговской областях.Накануне сообщалось, что в Одессе и области горят объекты энергетики и портовой инфраструктуры после ночных взрывов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
киев
киевская область
черниговская область
украина
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
11:32 27.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Киеве после серии ночных ударов без теплоснабжения и электричества осталась почти треть города. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
"В результате атаки без теплоснабжения почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега", – сказано в сообщении.
Кличко уточнил, что попадания были зафиксированы в нескольких районах Киева – Голосеевском, Оболонском, Деснянском, Дарницком районах.
Также, по информации Укрэнерго, обесточена значительная часть потребителей в Киеве, Киевской и Черниговской областях.
Накануне сообщалось, что в Одессе и области горят объекты энергетики и портовой инфраструктуры после ночных взрывов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
