Мощные удары по Украине - что поражено

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Киеве после серии ночных ударов без теплоснабжения и электричества осталась почти треть города. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.Кличко уточнил, что попадания были зафиксированы в нескольких районах Киева – Голосеевском, Оболонском, Деснянском, Дарницком районах.Также, по информации Укрэнерго, обесточена значительная часть потребителей в Киеве, Киевской и Черниговской областях.Накануне сообщалось, что в Одессе и области горят объекты энергетики и портовой инфраструктуры после ночных взрывов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям УкраиныПосле массированного удара по энергосистеме обесточена половина УкраиныУдары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков
"В результате атаки без теплоснабжения почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега", – сказано в сообщении.
