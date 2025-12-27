https://crimea.ria.ru/20251227/metel-i-moroz-pogoda-v-krymu-na-subbotu-1151994487.html

Метель и мороз: погода в Крыму на субботу

Метель и мороз: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Метель и мороз: погода в Крыму на субботу

В субботу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень... РИА Новости Крым, 27.12.2025

2025-12-27T00:01

2025-12-27T00:01

2025-12-27T00:01

погода

крымская погода

погода в крыму

крым

новости крыма

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122075551_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_14d15b7456624ba8e0549b9a584f262b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, ночью сильный. Метель, гололедица. Ветер северо-западный 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем около 0.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой снег. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...+5. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачость, дождь со снегом. Ночью ожидается от -3 до +1 градусов, днем 0...+2.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак