Рейтинг@Mail.ru
Метель и мороз: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251227/metel-i-moroz-pogoda-v-krymu-na-subbotu-1151994487.html
Метель и мороз: погода в Крыму на субботу
Метель и мороз: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Метель и мороз: погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T00:01
2025-12-27T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122075551_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_14d15b7456624ba8e0549b9a584f262b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, ночью сильный. Метель, гололедица. Ветер северо-западный 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем около 0.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой снег. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...+5. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачость, дождь со снегом. Ночью ожидается от -3 до +1 градусов, днем 0...+2.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122075551_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1dd5b31ac7b038445b45117ac3ed2fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Метель и мороз: погода в Крыму на субботу

Погода в Крыму на субботу

00:01 27.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В субботу 27 декабря температура воздуха ночью -1…-6, на ЮБК около 0; днем -2…+3, в горах -4…-6", – уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, ночью сильный. Метель, гололедица. Ветер северо-западный 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем около 0.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой снег. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...+5. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачость, дождь со снегом. Ночью ожидается от -3 до +1 градусов, днем 0...+2.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Метель и мороз: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 декабря
23:27Трамп жестко осадил Зеленского
23:16В России утвердили программу безопасности полетов гражданских самолетов
22:57Атака ВСУ на Крым и снос памятников в Киеве – главное за день
22:35Снегопад пришел в Севастополь
22:34Драгоценные украшения: в России нашли алмазы в форме елочных игрушек
22:17Крым заметает снегом – ситуация на дорогах
21:53В новых регионах России восстановили 50 православных храмов
21:28Миндич сделал свое первое заявление после бегства с Украины
21:10Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году
20:48Шторм в Севастополе: на дороги вышла спецтехника
20:37Еще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем
20:26Путин собрал Совбез
20:17Куда сходить в праздники: новогодняя афиша для детей в Крыму
19:59Погибших при атаке ВСУ волонтеров из Дагестана представят к наградам
19:44В МИД России оценили украинский вариант мирного плана
19:26Снежный Армагеддон придет в Крым на выходных
19:13Красногвардейский район Крыма обесточен
19:01В Севастополе открылась новогодняя ярмарка
Лента новостейМолния