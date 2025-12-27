https://crimea.ria.ru/20251227/metel-i-moroz-pogoda-v-krymu-na-subbotu-1151994487.html
Метель и мороз: погода в Крыму на субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, ночью сильный. Метель, гололедица. Ветер северо-западный 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем около 0.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой снег. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...+5. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачость, дождь со снегом. Ночью ожидается от -3 до +1 градусов, днем 0...+2.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В субботу 27 декабря температура воздуха ночью -1…-6, на ЮБК около 0; днем -2…+3, в горах -4…-6", – уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, ночью сильный. Метель, гололедица. Ветер северо-западный 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем около 0.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой снег. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...+5. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачость, дождь со снегом. Ночью ожидается от -3 до +1 градусов, днем 0...+2.
