Мега-ДТП: из-за снегопада сразу 56 машин столкнулись в Японии
2025-12-27T08:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. ДТП с участием 56 автомобилей произошло в ночь на субботу в японской префектуре Гумма, передает новостная служба телеканала NTV.Следовавший по трассе Канэцу в районе города Минаками большой грузовик занесло и он встал. В него врезались следовавшие за ним легковые автомобили, произошел пожар. По свидетельствам очевидцев, авария произошла на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места происшествия.Из-за аварии в настоящее время движение на этом участке дороги остановлено в обе стороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
