Мега-ДТП: из-за снегопада сразу 56 машин столкнулись в Японии
https://crimea.ria.ru/20251227/mega-dtp-iz-za-snegopada-srazu-56-mashin-stolknulis-v-yaponii-1152020075.html
Мега-ДТП: из-за снегопада сразу 56 машин столкнулись в Японии
Мега-ДТП: из-за снегопада сразу 56 машин столкнулись в Японии - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Мега-ДТП: из-за снегопада сразу 56 машин столкнулись в Японии
ДТП с участием 56 автомобилей произошло в ночь на субботу в японской префектуре Гумма, передает новостная служба телеканала NTV. РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. ДТП с участием 56 автомобилей произошло в ночь на субботу в японской префектуре Гумма, передает новостная служба телеканала NTV.Следовавший по трассе Канэцу в районе города Минаками большой грузовик занесло и он встал. В него врезались следовавшие за ним легковые автомобили, произошел пожар. По свидетельствам очевидцев, авария произошла на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места происшествия.Из-за аварии в настоящее время движение на этом участке дороги остановлено в обе стороны.
Мега-ДТП: из-за снегопада сразу 56 машин столкнулись в Японии

Из-за снегопада сразу 56 машин столкнулись и загорелись в Японии

08:10 27.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. ДТП с участием 56 автомобилей произошло в ночь на субботу в японской префектуре Гумма, передает новостная служба телеканала NTV.
Следовавший по трассе Канэцу в районе города Минаками большой грузовик занесло и он встал. В него врезались следовавшие за ним легковые автомобили, произошел пожар. По свидетельствам очевидцев, авария произошла на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места происшествия.
Из-за аварии в настоящее время движение на этом участке дороги остановлено в обе стороны.
