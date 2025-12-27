Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за два часа сбили над регионами России еще 83 беспилотника, в том числе отразив попытку массированного удара по Москве. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Силы ПВО за два часа сбили над регионами России еще 83 беспилотника, в том числе отразив попытку массированного удара по Москве. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, 48 БПЛА сбили над территорией Брянской области, девять – над территорией Калужской области и по одному дрону над Курской, Рязанской и Смоленской областями.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о серии попыток украинских боевиков ударить по российской столице. В течение всего дня над регионом ПВО сбивала дроны, в частности, вечером за 40 минут над Москвой отразили удар пяти вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пво, министерство обороны рф, москва, московская область, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, брянская область, калужская область, курская область, рязанская область, смоленская область, новости сво
Массированная атака на Москву сегодня: за два часа сбиты 23 БПЛА

На подлете к Москве за два часа уничтожили 23 украинских беспилотника – Минобороны

21:02 27.12.2025 (обновлено: 21:04 27.12.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Силы ПВО за два часа сбили над регионами России еще 83 беспилотника, в том числе отразив попытку массированного удара по Москве. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 18.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 23 беспилотника самолетного типа над Московским регионом, в том числе 18 БПЛА, летевших на Москву", - уточнили в оборонном ведомстве.
Кроме того, 48 БПЛА сбили над территорией Брянской области, девять – над территорией Калужской области и по одному дрону над Курской, Рязанской и Смоленской областями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о серии попыток украинских боевиков ударить по российской столице. В течение всего дня над регионом ПВО сбивала дроны, в частности, вечером за 40 минут над Москвой отразили удар пяти вражеских БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
