Массированная атака на Москву сегодня: за два часа сбиты 23 БПЛА

Силы ПВО за два часа сбили над регионами России еще 83 беспилотника, в том числе отразив попытку массированного удара по Москве. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Силы ПВО за два часа сбили над регионами России еще 83 беспилотника, в том числе отразив попытку массированного удара по Москве. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, 48 БПЛА сбили над территорией Брянской области, девять – над территорией Калужской области и по одному дрону над Курской, Рязанской и Смоленской областями.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о серии попыток украинских боевиков ударить по российской столице. В течение всего дня над регионом ПВО сбивала дроны, в частности, вечером за 40 минут над Москвой отразили удар пяти вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:02 27.12.2025 (обновлено: 21:04 27.12.2025)