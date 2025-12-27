https://crimea.ria.ru/20251227/massirovannaya-ataka-na-moskvu-segodnya-za-dva-chasa-sbity-23-bpla-1152038144.html

Массированная атака на Москву сегодня: за два часа сбиты 23 БПЛА

Силы ПВО за два часа сбили над регионами России еще 83 беспилотника, в том числе отразив попытку массированного удара по Москве. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.12.2025

пво

министерство обороны рф

москва

московская область

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

безопасность

брянская область

калужская область

курская область

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Силы ПВО за два часа сбили над регионами России еще 83 беспилотника, в том числе отразив попытку массированного удара по Москве. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, 48 БПЛА сбили над территорией Брянской области, девять – над территорией Калужской области и по одному дрону над Курской, Рязанской и Смоленской областями.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о серии попыток украинских боевиков ударить по российской столице. В течение всего дня над регионом ПВО сбивала дроны, в частности, вечером за 40 минут над Москвой отразили удар пяти вражеских БПЛА.

2025

