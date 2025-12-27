Рейтинг@Mail.ru
Машина с 8 людьми провалилась под лед в Якутске - есть погибшие - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Машина с 8 людьми провалилась под лед в Якутске - есть погибшие
Машина с 8 людьми провалилась под лед в Якутске - есть погибшие - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Машина с 8 людьми провалилась под лед в Якутске - есть погибшие
Машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве,... РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве, сообщили в главке МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).В главке добавили, что на месте происшествия работают водолазы, с пострадавшими работает психолог. Всего задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники.По предварительной информации региональной прокуратуры, в результате инцидента есть погибшие. Проводится проверка.
республика саха (якутия)
республика саха (якутия), происшествия, новости, генеральная прокуратура россии, общество
Машина с 8 людьми провалилась под лед в Якутске - есть погибшие

Машина с 8 людьми провалилась под лед на реке Лена в Якутске

07:51 27.12.2025
 
© Газета "Якутск вечерний" / Перейти в фотобанкВ коридоре якутской больницы. Архивное фото
В коридоре якутской больницы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве, сообщили в главке МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).
"В микрорайоне Промышленный при выезде на лед в несанкционированном месте на реке Лена произошел провал автомобиля "Тойота Эстима" в районе места слива сточных вод в протоку реки Лена. Внутри находились восемь человек, в том числе один ребенок. Пять человек выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В главке добавили, что на месте происшествия работают водолазы, с пострадавшими работает психолог. Всего задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники.
По предварительной информации региональной прокуратуры, в результате инцидента есть погибшие. Проводится проверка.
Республика Саха (Якутия)ПроисшествияНовостиГенеральная прокуратура РоссииОбщество
 
