Машина с 8 людьми провалилась под лед в Якутске - есть погибшие

2025-12-27T07:51

республика саха (якутия)

происшествия

новости

генеральная прокуратура россии

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве, сообщили в главке МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).В главке добавили, что на месте происшествия работают водолазы, с пострадавшими работает психолог. Всего задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники.По предварительной информации региональной прокуратуры, в результате инцидента есть погибшие. Проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

республика саха (якутия)

