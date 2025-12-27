https://crimea.ria.ru/20251227/mashina-s-8-lyudmi-provalilas-pod-led-v-yakutske---est-pogibshie-1152019755.html
Машина с 8 людьми провалилась под лед в Якутске - есть погибшие
2025-12-27T07:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве, сообщили в главке МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).В главке добавили, что на месте происшествия работают водолазы, с пострадавшими работает психолог. Всего задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники.По предварительной информации региональной прокуратуры, в результате инцидента есть погибшие. Проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Машина с 8 людьми провалилась под лед в Якутске - есть погибшие
