Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи
Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи
После запуска движения Крымский мост работает в штатном режиме. В очереди на досмотр со стороны Керчи находится 120 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T12:10
2025-12-27T12:15
мост
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
транспорт
керчь
керченский пролив
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. После запуска движения Крымский мост работает в штатном режиме. В очереди на досмотр со стороны Керчи находится 120 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В субботу сообщалось, что движение по транспортному переходу было перекрыто на полчаса. После возобновления работы начала скапливаться очередь.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи

Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи

12:10 27.12.2025 (обновлено: 12:15 27.12.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. После запуска движения Крымский мост работает в штатном режиме. В очереди на досмотр со стороны Керчи находится 120 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В субботу сообщалось, что движение по транспортному переходу было перекрыто на полчаса. После возобновления работы начала скапливаться очередь.
"По состоянию на 12 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 120 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
