Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. После запуска движения Крымский мост работает в штатном режиме. В очереди на досмотр со стороны Керчи находится 120 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В субботу сообщалось, что движение по транспортному переходу было перекрыто на полчаса. После возобновления работы начала скапливаться очередь.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри в эти выходные отменили экскурсии из-за непогодыРекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 годуРоссияне в январе выбирают Ялту – цены в отелях

