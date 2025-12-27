Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Крымский мост сейчас: обстановка после перекрытия движения
Крымский мост сейчас: обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Крымский мост сейчас: обстановка после перекрытия движения
После того, как в субботу утром Крымский мост перекрывали на полчаса, у мостового перехода начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T11:05
2025-12-27T11:16
крымский мост
мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. После того, как в субботу утром Крымский мост перекрывали на полчаса, у мостового перехода начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
крымский мост, мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка после перекрытия движения

Крымский мост сейчас - ситуация после остановки движения

11:05 27.12.2025 (обновлено: 11:16 27.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. После того, как в субботу утром Крымский мост перекрывали на полчаса, у мостового перехода начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 11 часов со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 98 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крымский мостМостОчереди на Крымском мостуКрымНовости КрымаКерчьКерченский проливТамань
 
