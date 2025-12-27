Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251227/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-subboty-1152033389.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
К вечеру субботы у Крымского моста сохраняются автомобильные заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T17:06
2025-12-27T17:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
логистика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_009b07247963404da61782322df2fc95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста сохраняются автомобильные заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В субботу сообщалось, что движение по транспортному переходу было перекрыто на полчаса. После возобновления работы начала скапливаться очередь. В 12 часов проезда ожидали120 машин, спустя два часа – 301.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d120aa9b7c0db46337ec8191b27fe16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы

У Крымского моста сейчас проезда ждут 342 авто со стороны Керчи

17:06 27.12.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста сохраняются автомобильные заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"К 17:00 со стороны Керчи находится 342 транспортных средства. Время ожидания около часа2, - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В субботу сообщалось, что движение по транспортному переходу было перекрыто на полчаса. После возобновления работы начала скапливаться очередь. В 12 часов проезда ожидали120 машин, спустя два часа – 301.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортКерчьТаманьКраснодарский крайЛогистикаНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Под Алуштой в Крыму горит магазин
18:29Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе
18:13Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО
17:55На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы
17:4017-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы
17:31"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа
17:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
16:56Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
16:52Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников
16:31ЕС на рождественские праздники обновил рекорд отбора газа из хранилищ
16:19В "Новом Херсонесе" появился сказочный лес и вертеп с живыми овечками
16:01Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
15:45В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
15:33Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
15:14В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции
14:57Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пяти
14:43В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку
14:31Снег в Крыму - фотолента РИА Новости Крым
14:10Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:45Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
Лента новостейМолния