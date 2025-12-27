https://crimea.ria.ru/20251227/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-14-chasov-1152028522.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
Очередь со стороны Керчи пред Крымским мостом выросла в 2,5 раза за два часа.
2025-12-27T14:10
2025-12-27T14:10
2025-12-27T14:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Очередь со стороны Керчи пред Крымским мостом выросла в 2,5 раза за два часа. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В субботу сообщалось, что движение по транспортному переходу было перекрыто на полчаса. После возобновления работы начала скапливаться очередь. В 12 часов проезда ожидали120 машин.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в СудакеОт старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристовВ Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:10 27.12.2025 (обновлено: 14:13 27.12.2025)