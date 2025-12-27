Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251227/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-14-chasov-1152028522.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
Очередь со стороны Керчи пред Крымским мостом выросла в 2,5 раза за два часа. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T14:10
2025-12-27T14:13
ситуация на дорогах крыма
мост
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
крым
керчь
керченский пролив
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0282e0c4dfdd4ba4d0959e1dc1a40c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Очередь со стороны Керчи пред Крымским мостом выросла в 2,5 раза за два часа. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В субботу сообщалось, что движение по транспортному переходу было перекрыто на полчаса. После возобновления работы начала скапливаться очередь. В 12 часов проезда ожидали120 машин.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в СудакеОт старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристовВ Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcff98ff6b0c4c7b22040150a10dd4f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мост, крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, керчь, керченский пролив, транспорт
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов

Очередь на Крымский мост выросла в 2,5 раза – в ней стоят более 300 автомобилей

14:10 27.12.2025 (обновлено: 14:13 27.12.2025)
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Очередь со стороны Керчи пред Крымским мостом выросла в 2,5 раза за два часа. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 14 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 301 транспортное средство. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В субботу сообщалось, что движение по транспортному переходу было перекрыто на полчаса. После возобновления работы начала скапливаться очередь. В 12 часов проезда ожидали120 машин.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в Судаке
От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов
В Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники
 
Ситуация на дорогах КрымаМостКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКрымКерчьКерченский проливТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
15:45В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
15:33Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
15:14В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции
14:57Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пяти
14:43В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку
14:31Снег в Крыму - фотолента РИА Новости Крым
14:10Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:45Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
13:19Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ
12:58Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников
12:23"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК Украины
12:10Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи
12:04Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ
11:41В Белоруссии перевернулся автобус - пострадали четверо россиян
11:32Мощные удары по Украине - что поражено
11:05Крымский мост сейчас: обстановка после перекрытия движения
10:51Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении
10:38Крымский мост открыли для движения
10:31Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта
Лента новостейМолния