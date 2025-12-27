Крым в снегу: ситуация на дорогах полуострова
Ситуация на дорогах Крыма на утро субботы
07:33 27.12.2025 (обновлено: 07:39 27.12.2025)
© КрымавтодорСнег в Крыму
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Крыму выпало до 5 см осадков, дороги приводят в порядок более сотни машин. Об этом сообщает Крымавтодор.
"За минувшие сутки в Крыму местами выпало до 5 см осадков, наши специалисты провели очистку и противогололедную обработку более 7 тысяч км дорог", - сообщили в Крымавтодоре.
По информации компании, для ликвидации последствий непогоды на линию вышли 122 единицы техники и 152 дорожника.
Дорожная обстановка в Крыму по данным Крымавтодора:
Сакский район (Сакское ДРСУ)
Температура около 0…–1 °C.
Покрытие очищается и обрабатывается, проезжая часть в удовлетворительном состоянии, проезд обеспечен.
Ялта и Южный берег (Ялтинское ДРСУ)
Температура –1 °C, осадков нет. Покрытие местами влажное, обработано. Усиление ветра, штормовые условия.
Судак – Грушевка (Судакское ДРСУ)
Судак: 0 °C, без осадков, покрытие влажное.
Грушевка: –2 °C, без осадков, покрытие мокрое. Проезд обеспечен.
Симферополь и прилегающие направления (Симферопольское ДРСУ №1)
Температура около 0…–1 °C, без осадков. Покрытие мокрое, проводится обработка, движение обеспечено.
Красноперекопск – Армянск (Красноперекопское ДРСУ)
Температура –1 °C, без осадков. Покрытие обработано и очищено, проезд без ограничений.
Бахчисарайский район (Бахчисарайское ДРСУ)
Температура –3 °C, без осадков. Покрытие очищено и обработано, состояние проезжей части стабильное.
Джанкойский район (Джанкойское ДРСУ)
Температура –3 °C, без осадков. Покрытие влажное, очищено и обработано, движение обеспечено.
Алушта – горные перевалы (Алуштинское ДРСУ)
Алушта: –3 °C, без осадков, покрытие мокрое после обработки.
Ангарский перевал: –6 °C, мелкий снег.
Шапка Партизан: –5 °C, мелкий снег, слабый туман.
Температура около 0…–1 °C.
Покрытие очищается и обрабатывается, проезжая часть в удовлетворительном состоянии, проезд обеспечен.
Ялта и Южный берег (Ялтинское ДРСУ)
Температура –1 °C, осадков нет. Покрытие местами влажное, обработано. Усиление ветра, штормовые условия.
Судак – Грушевка (Судакское ДРСУ)
Судак: 0 °C, без осадков, покрытие влажное.
Грушевка: –2 °C, без осадков, покрытие мокрое. Проезд обеспечен.
Симферополь и прилегающие направления (Симферопольское ДРСУ №1)
Температура около 0…–1 °C, без осадков. Покрытие мокрое, проводится обработка, движение обеспечено.
Красноперекопск – Армянск (Красноперекопское ДРСУ)
Температура –1 °C, без осадков. Покрытие обработано и очищено, проезд без ограничений.
Бахчисарайский район (Бахчисарайское ДРСУ)
Температура –3 °C, без осадков. Покрытие очищено и обработано, состояние проезжей части стабильное.
Джанкойский район (Джанкойское ДРСУ)
Температура –3 °C, без осадков. Покрытие влажное, очищено и обработано, движение обеспечено.
Алушта – горные перевалы (Алуштинское ДРСУ)
Алушта: –3 °C, без осадков, покрытие мокрое после обработки.
Ангарский перевал: –6 °C, мелкий снег.
Шапка Партизан: –5 °C, мелкий снег, слабый туман.
27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.