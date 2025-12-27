https://crimea.ria.ru/20251227/krym-v-snegu-situatsiya-na-dorogakh-poluostrova-1152019299.html

Крым в снегу: ситуация на дорогах полуострова

Крым в снегу: ситуация на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Крым в снегу: ситуация на дорогах полуострова

В Крыму выпало до 5 см осадков, дороги приводят в порядок более сотни машин. Об этом сообщает Крымавтодор. РИА Новости Крым, 27.12.2025

2025-12-27T07:33

2025-12-27T07:33

2025-12-27T07:39

крым

новости крыма

шторм

штормовое предупреждение

крымавтодор

минтранс крыма

ситуация на дорогах крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144015282_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f45a51ddeb40ec9f5d85c22bc526ee63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Крыму выпало до 5 см осадков, дороги приводят в порядок более сотни машин. Об этом сообщает Крымавтодор."За минувшие сутки в Крыму местами выпало до 5 см осадков, наши специалисты провели очистку и противогололедную обработку более 7 тысяч км дорог", - сообщили в Крымавтодоре.По информации компании, для ликвидации последствий непогоды на линию вышли 122 единицы техники и 152 дорожника.Дорожная обстановка в Крыму по данным Крымавтодора:Сакский район (Сакское ДРСУ)Температура около 0…–1 °C.Покрытие очищается и обрабатывается, проезжая часть в удовлетворительном состоянии, проезд обеспечен.Ялта и Южный берег (Ялтинское ДРСУ)Температура –1 °C, осадков нет. Покрытие местами влажное, обработано. Усиление ветра, штормовые условия.Судак – Грушевка (Судакское ДРСУ)Судак: 0 °C, без осадков, покрытие влажное.Грушевка: –2 °C, без осадков, покрытие мокрое. Проезд обеспечен.Симферополь и прилегающие направления (Симферопольское ДРСУ №1)Температура около 0…–1 °C, без осадков. Покрытие мокрое, проводится обработка, движение обеспечено.Красноперекопск – Армянск (Красноперекопское ДРСУ)Температура –1 °C, без осадков. Покрытие обработано и очищено, проезд без ограничений.Бахчисарайский район (Бахчисарайское ДРСУ)Температура –3 °C, без осадков. Покрытие очищено и обработано, состояние проезжей части стабильное.Джанкойский район (Джанкойское ДРСУ)Температура –3 °C, без осадков. Покрытие влажное, очищено и обработано, движение обеспечено.Алушта – горные перевалы (Алуштинское ДРСУ)Алушта: –3 °C, без осадков, покрытие мокрое после обработки.Ангарский перевал: –6 °C, мелкий снег.Шапка Партизан: –5 °C, мелкий снег, слабый туман.27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251226/snegopad-prishel-v-sevastopol-1152018523.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, шторм, штормовое предупреждение, крымавтодор, минтранс крыма