Крым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Заключительные сутки уходящего 2025 года будут по-зимнему снежными и морозными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его прогнозу, 31 декабря температура воздуха опустится до -1…- 6 градусов, а снег будет сыпать "зарядами". Днем будет ноль с отрицательным значением, по ощущениям - 0…-3 градуса.Природа подготовила свой материал для того, чтобы украсить крымскую землю снежным покрывалом и придать предновогоднее хорошее настроение с точки зрения внешнего вида, добавил метеоролог."Конечно, коммунальщикам придется поработать в поте лица. Ну тут уж, извините, как получается. Ну, а детишкам для снеговиков и снежных крепостей строительного материала будет предостаточно!" - подчеркнул он.Как сообщалось, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

