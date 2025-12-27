Рейтинг@Mail.ru
Крым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Крым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь
Крым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь
2025-12-27T09:12
2025-12-27T09:12
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
новый год в крыму
новый год
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Заключительные сутки уходящего 2025 года будут по-зимнему снежными и морозными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его прогнозу, 31 декабря температура воздуха опустится до -1…- 6 градусов, а снег будет сыпать "зарядами". Днем будет ноль с отрицательным значением, по ощущениям - 0…-3 градуса.Природа подготовила свой материал для того, чтобы украсить крымскую землю снежным покрывалом и придать предновогоднее хорошее настроение с точки зрения внешнего вида, добавил метеоролог."Конечно, коммунальщикам придется поработать в поте лица. Ну тут уж, извините, как получается. Ну, а детишкам для снеговиков и снежных крепостей строительного материала будет предостаточно!" - подчеркнул он.Как сообщалось, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, новый год в крыму, новый год, крым, новости крыма
Крым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь

09:12 27.12.2025
 
© РИА Новости КрымСнег в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Заключительные сутки уходящего 2025 года будут по-зимнему снежными и морозными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его прогнозу, 31 декабря температура воздуха опустится до -1…- 6 градусов, а снег будет сыпать "зарядами". Днем будет ноль с отрицательным значением, по ощущениям - 0…-3 градуса.
"К Новому году, я думаю, высота снежного покрова в Симферополе будет уже не менее 10-12 сантиметров. А в горах на юге, юго-востоке полуострова сугробы достигнут 20-25 сантиметров. По климатическим меркам для Крыма это не характерно. В общем-то, это ближе к значениям снежного покрова для центральной России", - отметил он.
Природа подготовила свой материал для того, чтобы украсить крымскую землю снежным покрывалом и придать предновогоднее хорошее настроение с точки зрения внешнего вида, добавил метеоролог.
"Конечно, коммунальщикам придется поработать в поте лица. Ну тут уж, извините, как получается. Ну, а детишкам для снеговиков и снежных крепостей строительного материала будет предостаточно!" - подчеркнул он.
Как сообщалось, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуНовый год в КрымуНовый годКрымНовости Крыма
 
