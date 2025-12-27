https://crimea.ria.ru/20251227/kinzhaly-udarili-po-energetike-i-vpk-ukrainy-1152027298.html

"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК Украины

Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины в ночь на субботу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.12.2025

2025-12-27T12:23

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

удары по украине

военно-промышленный комплекс (впк)

новости сво

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, рассказали в Минобороны.В оборонном ведомстве уточнили, что массированный удар был нанесен в том числе и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице после серии ночных ударов без теплоснабжения и электричества осталась почти треть города.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После массированного удара по энергосистеме обесточена половина УкраиныУдары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиковАрмия России ударила "Кинжалами" по военным предприятиям Украины

гиперзвуковые ракеты "кинжал", удары по украине, военно-промышленный комплекс (впк), новости сво, министерство обороны рф