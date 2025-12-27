Рейтинг@Mail.ru
"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК Украины
"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК Украины
"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК Украины - РИА Новости Крым, 27.12.2025
"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК Украины
Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины в ночь на субботу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.12.2025
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
удары по украине
военно-промышленный комплекс (впк)
новости сво
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, рассказали в Минобороны.В оборонном ведомстве уточнили, что массированный удар был нанесен в том числе и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице после серии ночных ударов без теплоснабжения и электричества осталась почти треть города.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
гиперзвуковые ракеты "кинжал", удары по украине, военно-промышленный комплекс (впк), новости сво, министерство обороны рф
"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК Украины

Армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины

12:23 27.12.2025
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, рассказали в Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что массированный удар был нанесен в том числе и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – добавили в Минобороны РФ.
Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице после серии ночных ударов без теплоснабжения и электричества осталась почти треть города.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
