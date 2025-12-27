https://crimea.ria.ru/20251227/kakoy-segodnya-prazdnik-27-dekabrya-1133829685.html

Какой сегодня праздник: 27 декабря

Какой сегодня праздник: 27 декабря - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Какой сегодня праздник: 27 декабря

Во всем мире сегодня отмечают День соблазнения и День вырезания снежинок из бумаги, а в России с профессиональным праздником поздравляют спасателей.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День соблазнения и День вырезания снежинок из бумаги, а в России с профессиональным праздником поздравляют спасателей. Также в этот день в 1932 году введена паспортная система в СССР, а в 1945-м основан Международный валютный фонд. В этот день родились французский актер Жерар Депардье, российский актер и режиссер Сергей Бодров.Что празднуют в миреВ нашей стране с профессиональным праздником сегодня поздравляют сотрудников службы МЧС. Дата установлена указом президента России 26 декабря 1995 года в честь образования пятью годами ранее Российского корпуса спасателей. В мире сегодня отмечают День соблазнения. Охмурять можно всех, даже своих законных мужей и жен. Кстати, главными соблазнителями в мире считаются испанцы. Основное их оружие – пронзительный взгляд прямо в глаза. Причем кабальеро знают в этом толк и умеют "стрелять глазами" не хуже сеньорит. А вот японцы просто спаивают избранника или избранницу своим излюбленным напитком – саке.Другой необычный праздник, который отмечают 27 декабря – День вырезания снежинки из бумаги. Лучше всех этот праздник отметили жители Тюмени, которые в 2019 году вырезали 12-метровую бумажную снежинку – самую большую в мире. А вот самая большая настоящая снежинка, когда-либо зафиксированная человеком, диаметром 38 и толщиной 20 сантиметров, выпала в американском городе Форт-Кео в 1887 году.Еще сегодня можно отметить Международный день противоэпидемической готовности и День шиворот-навыворот. Именины у Фирса, Филимона, Ариана, Николая.Знаменательные события27 декабря 1932 года ЦИК и СНК СССР издали постановление, согласно которому паспорта должны были оформить все городские жители. Сельское население начало получать документы только в 60-е годы.А в 1945 году в США на Бреттон-Вудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам был основан Международный валютный фонд. Сегодня членами МВФ являются 190 стран, в его структурах работают 2,5 тыс. человек из 133 государств мира.Кто родился в этот деньВ этот день в 1948 году на свет появился французский актер Жерар Депардье. Кстати, Депардье – один из самых плодотворных актеров современности, он снялся в более чем 170 фильмах, хотя попал в кино совершенно случайно, отправившись за компанию с другом на актерские курсы.54 года назад родился талантливый российский актер и режиссер Сергей Бодров-младший, более всего известный по фильмам "Брат" и "Брат-2". Первую эпизодическую роль он получил в фильме отца "Свобода – это рай", а первую главную – в "Кавказском пленнике". Однако слава пришла к Бодрову после лент о "брате", в которых он выступил одним из сценаристов. Режиссерским дебютом Бодрова стала картина "Сестры".Также 27 декабря родились немецко-американская актриса и певица Марлен Дитрих, основатель ВДВ СССР, генерал армии Василий Маргелов, американский актер Уильям Скот Голдберг и другие.

2025

Новости

