Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Для Симферопольской, Западно-Крымской и Севастопольской мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС) правительство России продлевает статус вынужденной генерации до конца 2029 года. Об этом сказано в распоряжении кабмина.Всего в список попали 19 энергообъектов по инициативе правкомиссии по развитию электроэнергетики..Среди объектов с продленным статусом числится генерирующее оборудование на Симферопольской МГТЭС, Севастопольской МГТЭС (), Западно-Крымской МГТЭС и подстанции "Кирилловская" "Россетей".Также в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей продлены статусы 14 генерирующих тепловых объектов, таких как Шахтинская ГТЭС, ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго, Юго-Западная ТЭЦ и Кемеровская ТЭЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

