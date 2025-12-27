https://crimea.ria.ru/20251227/kabmin-prodlil-status-vynuzhdennoy-generatsii-dlya-elektrostantsiy-v-krymu-1152039546.html
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
Для Симферопольской, Западно-Крымской и Севастопольской мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС) правительство России продлевает статус вынужденной... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T23:35
2025-12-27T23:35
2025-12-27T23:35
крым
правительство россии
энергосистема крыма
новости крыма
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111105/00/1111050025_0:389:2950:2048_1920x0_80_0_0_e3f49f82a73529d6bddd589e358dc7b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Для Симферопольской, Западно-Крымской и Севастопольской мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС) правительство России продлевает статус вынужденной генерации до конца 2029 года. Об этом сказано в распоряжении кабмина.Всего в список попали 19 энергообъектов по инициативе правкомиссии по развитию электроэнергетики..Среди объектов с продленным статусом числится генерирующее оборудование на Симферопольской МГТЭС, Севастопольской МГТЭС (), Западно-Крымской МГТЭС и подстанции "Кирилловская" "Россетей".Также в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей продлены статусы 14 генерирующих тепловых объектов, таких как Шахтинская ГТЭС, ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго, Юго-Западная ТЭЦ и Кемеровская ТЭЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111105/00/1111050025_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_a4fc4a1a090653fd5f0e1170ca430af2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, правительство россии, энергосистема крыма, новости крыма, россия
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для Симферопольской и Севастопольской МГТЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Для Симферопольской, Западно-Крымской и Севастопольской мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС) правительство России продлевает статус вынужденной генерации до конца 2029 года. Об этом сказано в распоряжении кабмина.
Всего в список попали 19 энергообъектов по инициативе правкомиссии по развитию электроэнергетики..
"На основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики отнести к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей, генерирующие объекты по перечню согласно приложению", - сказано в документе.
Среди объектов с продленным статусом числится генерирующее оборудование на Симферопольской МГТЭС, Севастопольской МГТЭС (), Западно-Крымской МГТЭС и подстанции "Кирилловская" "Россетей".
Также в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей продлены статусы 14 генерирующих тепловых объектов, таких как Шахтинская ГТЭС, ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго, Юго-Западная ТЭЦ и Кемеровская ТЭЦ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.