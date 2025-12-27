Рейтинг@Mail.ru
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
Для Симферопольской, Западно-Крымской и Севастопольской мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС) правительство России продлевает статус вынужденной генерации
2025-12-27T23:35
2025-12-27T23:35
крым
правительство россии
энергосистема крыма
новости крыма
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Для Симферопольской, Западно-Крымской и Севастопольской мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС) правительство России продлевает статус вынужденной генерации до конца 2029 года. Об этом сказано в распоряжении кабмина.Всего в список попали 19 энергообъектов по инициативе правкомиссии по развитию электроэнергетики..Среди объектов с продленным статусом числится генерирующее оборудование на Симферопольской МГТЭС, Севастопольской МГТЭС (), Западно-Крымской МГТЭС и подстанции "Кирилловская" "Россетей".Также в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей продлены статусы 14 генерирующих тепловых объектов, таких как Шахтинская ГТЭС, ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго, Юго-Западная ТЭЦ и Кемеровская ТЭЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму

Кабмин продлил статус вынужденной генерации для Симферопольской и Севастопольской МГТЭС

23:35 27.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Для Симферопольской, Западно-Крымской и Севастопольской мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС) правительство России продлевает статус вынужденной генерации до конца 2029 года. Об этом сказано в распоряжении кабмина.
Всего в список попали 19 энергообъектов по инициативе правкомиссии по развитию электроэнергетики..
"На основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики отнести к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей, генерирующие объекты по перечню согласно приложению", - сказано в документе.
Среди объектов с продленным статусом числится генерирующее оборудование на Симферопольской МГТЭС, Севастопольской МГТЭС (), Западно-Крымской МГТЭС и подстанции "Кирилловская" "Россетей".
Также в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей продлены статусы 14 генерирующих тепловых объектов, таких как Шахтинская ГТЭС, ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго, Юго-Западная ТЭЦ и Кемеровская ТЭЦ.
