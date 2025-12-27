Рейтинг@Mail.ru
Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
Президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.
новости сво, запорожская область, донецкая народная республика (днр), валерий герасимов, группировка войск "центр", группировка войск "восток", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России

Путину доложили об освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области

20:21 27.12.2025 (обновлено: 20:56 27.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Командующие группировками войск "Центр" и "Восток", а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", — сказано в сообщении.

Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.

"Контроль за городами Красноармейск и Димитров создает, как я уже сказал об этом, хорошие условия для дальнейшего развития наступления и полного освобождения Донецкой Народной Республики.... Гуляйполе - второй по величине город Запорожской области. После его освобождения открываются хорошие перспективы для развития наступления в Запорожской области", - сказал Путин.

