Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
Президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T20:21
2025-12-27T20:21
2025-12-27T20:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.
Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
Путину доложили об освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области
20:21 27.12.2025 (обновлено: 20:56 27.12.2025)