Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России

Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России

Президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. РИА Новости Крым, 27.12.2025

2025-12-27T20:21

2025-12-27T20:21

2025-12-27T20:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

