Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении
2025-12-27T10:51
2025-12-27T10:51
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. На Запорожском направлении спецоперации на Украине ликвидирован главарь запрещенной в России организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)* Денис Капустин**. Об этом пишет "Спутник Ближнее зарубежье" со ссылкой на украинские СМИ.В России Капустин** приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года.Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что основатель и один из руководителей организации РДК* Денис Капустин является организатором нападения на Брянскую область.По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.*РДК – признан террористической организацией и запрещен в РФ** – внесен в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
украина
всу (вооруженные силы украины), запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, украина
10:51 27.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. На Запорожском направлении спецоперации на Украине ликвидирован главарь запрещенной в России организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)* Денис Капустин**. Об этом пишет "Спутник Ближнее зарубежье" со ссылкой на украинские СМИ.
"Денис Капустин**, по их данным, был нейтрализован на Запорожском направлении при атаке беспилотника. Информацию об этом подтвердили в самой организации*", – сказано в публикации.
В России Капустин** приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что основатель и один из руководителей организации РДК* Денис Капустин является организатором нападения на Брянскую область.
По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.
*РДК – признан террористической организацией и запрещен в РФ
** – внесен в перечень террористов и экстремистов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиУкраина
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Лента новостейМолния