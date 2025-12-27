https://crimea.ria.ru/20251227/glavar-rdk-kapustin-likvidirovan-na-zaporozhskom-napravlenii-1152021854.html

Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении

Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении

На Запорожском направлении спецоперации на Украине ликвидирован главарь запрещенной в России организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)* Денис... РИА Новости Крым, 27.12.2025

2025-12-27T10:51

2025-12-27T10:51

2025-12-27T10:51

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. На Запорожском направлении спецоперации на Украине ликвидирован главарь запрещенной в России организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)* Денис Капустин**. Об этом пишет "Спутник Ближнее зарубежье" со ссылкой на украинские СМИ.В России Капустин** приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года.Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что основатель и один из руководителей организации РДК* Денис Капустин является организатором нападения на Брянскую область.По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.*РДК – признан террористической организацией и запрещен в РФ** – внесен в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, украина