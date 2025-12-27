https://crimea.ria.ru/20251227/glavar-rdk-kapustin-likvidirovan-na-zaporozhskom-napravlenii-1152021854.html
Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении
Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении
На Запорожском направлении спецоперации на Украине ликвидирован главарь запрещенной в России организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)* Денис... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T10:51
2025-12-27T10:51
2025-12-27T10:51
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. На Запорожском направлении спецоперации на Украине ликвидирован главарь запрещенной в России организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)* Денис Капустин**. Об этом пишет "Спутник Ближнее зарубежье" со ссылкой на украинские СМИ.В России Капустин** приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года.Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что основатель и один из руководителей организации РДК* Денис Капустин является организатором нападения на Брянскую область.По информации спецслужб, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.*РДК – признан террористической организацией и запрещен в РФ** – внесен в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, украина
Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении
СМИ: на Запорожском направлении ликвидирован главарь организации РДК* Денис Капустин**