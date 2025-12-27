Рейтинг@Mail.ru
ЕС на рождественские праздники обновил рекорд отбора газа из хранилищ - РИА Новости Крым, 27.12.2025
ЕС на рождественские праздники обновил рекорд отбора газа из хранилищ
Отбор газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на рождественские праздники обновил прошлогодний рекорд. Об этом сообщает "Газпром".
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Отбор газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на рождественские праздники обновил прошлогодний рекорд. Об этом сообщает "Газпром".По данным корпорации, крайне сложная ситуация сложилась в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. При этом к началу сезона отбора оно было заполнено лишь на 61%."Впереди еще два зимних месяца, а отбор газа в Прибалтике может продлиться и большую часть весны. Так, прошлый сезон отбора продолжался до середины апреля", - сказано в сообщении.Что касается крупнейшей экономики Европы – Германии, то там уровень запасов газа опустился ниже 60%, составив 59,8% на 25 декабря. В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован на месяц позднее – в третьей декаде января, уточнили в "Газпроме".Запасы газа в хранилищах Нидерландов составляют лишь 52,5%.
ЕС на рождественские праздники обновил рекорд отбора газа из хранилищ

Европа на рождественские праздники обновила рекорд отбора газа из хранилищ за всю историю

16:31 27.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Отбор газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на рождественские праздники обновил прошлогодний рекорд. Об этом сообщает "Газпром".
"В целом в ПХГ Европы на 25 декабря – 66,3 млрд куб. м газа, что на 9,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", - сообщил "Газпром".
По данным корпорации, крайне сложная ситуация сложилась в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. При этом к началу сезона отбора оно было заполнено лишь на 61%.
"Впереди еще два зимних месяца, а отбор газа в Прибалтике может продлиться и большую часть весны. Так, прошлый сезон отбора продолжался до середины апреля", - сказано в сообщении.
Что касается крупнейшей экономики Европы – Германии, то там уровень запасов газа опустился ниже 60%, составив 59,8% на 25 декабря. В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован на месяц позднее – в третьей декаде января, уточнили в "Газпроме".
Запасы газа в хранилищах Нидерландов составляют лишь 52,5%.

"Недостаточный объем газа в ПХГ может стать серьезной проблемой для надежного газоснабжения потребителей в период холодов", - акцентировали в компании.

Лента новостейМолния