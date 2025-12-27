https://crimea.ria.ru/20251227/es-na-rozhdestvenskie-prazdniki-obnovil-rekord-otbora-gaza-iz-khranilisch-1152032339.html

ЕС на рождественские праздники обновил рекорд отбора газа из хранилищ

Отбор газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на рождественские праздники обновил прошлогодний рекорд. Об этом сообщает "Газпром". РИА Новости Крым, 27.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Отбор газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на рождественские праздники обновил прошлогодний рекорд. Об этом сообщает "Газпром".По данным корпорации, крайне сложная ситуация сложилась в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. При этом к началу сезона отбора оно было заполнено лишь на 61%."Впереди еще два зимних месяца, а отбор газа в Прибалтике может продлиться и большую часть весны. Так, прошлый сезон отбора продолжался до середины апреля", - сказано в сообщении.Что касается крупнейшей экономики Европы – Германии, то там уровень запасов газа опустился ниже 60%, составив 59,8% на 25 декабря. В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован на месяц позднее – в третьей декаде января, уточнили в "Газпроме".Запасы газа в хранилищах Нидерландов составляют лишь 52,5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

