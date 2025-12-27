Рейтинг@Mail.ru
Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта
Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта
Движение автотранспорта со стороны Ялты до плато Ай-Петри временно перекрыто из-за снега, работают дорожные службы. Об этом сообщили в Службе автомобильных... РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта со стороны Ялты до плато Ай-Петри временно перекрыто из-за снега, работают дорожные службы. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог РК.Также специалисты напомнили, что дорога на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыта в соответствии с приказом министерства транспорта Республики Крым. Движение временно прекращено для всех видов транспортных средств."Рекомендуем следить за информацией о дорожной обстановке и воздержаться от поездок на личном транспорте", – добавили в Крымавтодоре.Накануне сообщалось, что экскурсионные маршруты на вершине горы Ай-Петри в Крыму отменили на эти выходные из-за сложных погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад пришел в СевастопольКрым заметает снегом – ситуация на дорогахКрым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь
РИА Новости Крым
Новости
ай-петри, ялта, дороги крыма, новости крыма, погода, крымская погода, погода в крыму
Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта

Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта из-за снегопада

10:31 27.12.2025
 
© КрымавтодорСнег на Ай-Петри
Снег на Ай-Петри
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта со стороны Ялты до плато Ай-Петри временно перекрыто из-за снега, работают дорожные службы. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог РК.
"Со стороны Ялты до плато Ай-Петри движение временно ограничено для всех механических транспортных средств на период расчистки дороги от снега и до улучшения погодных условий", – сказано в сообщении.
Также специалисты напомнили, что дорога на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыта в соответствии с приказом министерства транспорта Республики Крым. Движение временно прекращено для всех видов транспортных средств.
"Рекомендуем следить за информацией о дорожной обстановке и воздержаться от поездок на личном транспорте", – добавили в Крымавтодоре.
Накануне сообщалось, что экскурсионные маршруты на вершине горы Ай-Петри в Крыму отменили на эти выходные из-за сложных погодных условий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снегопад пришел в Севастополь
Крым заметает снегом – ситуация на дорогах
Крым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь
 
Ситуация на дорогах КрымаАй-ПетриЯлтаДороги КрымаНовости КрымаПогодаКрымская погодаПогода в Крыму
 
