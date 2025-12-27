https://crimea.ria.ru/20251227/doroga-na-plato-ay-petri-so-storony-yalty--vremenno-perekryta-1152021553.html
Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта со стороны Ялты до плато Ай-Петри временно перекрыто из-за снега, работают дорожные службы. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог РК.Также специалисты напомнили, что дорога на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыта в соответствии с приказом министерства транспорта Республики Крым. Движение временно прекращено для всех видов транспортных средств."Рекомендуем следить за информацией о дорожной обстановке и воздержаться от поездок на личном транспорте", – добавили в Крымавтодоре.Накануне сообщалось, что экскурсионные маршруты на вершине горы Ай-Петри в Крыму отменили на эти выходные из-за сложных погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад пришел в СевастопольКрым заметает снегом – ситуация на дорогахКрым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь
