Деда Мороза не существует: нужна ли детям наша правда – психотерапевт

2025-12-27T21:17
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Каждый ребенок однажды начинает сомневаться в существовании Деда Мороза. Бывает, что он своими глазами видит, как родители подкладывают под елку подарки. Как вести себя взрослым в таких ситуациях и в каком возрасте дети должны узнать правду от близких о новогоднем чуде? Об этом РИА Новости Крым рассказала врач-психотерапевт, доцент кафедры психологии СевГУ Светлана Смирнова.По словам Смирновой, слова "сюрприз", "подарок", "сувенир" – очень заряженные. Благодаря им людям в любом возрасте хочется верить, что чудо существует. Тем более под Новый год, когда вся атмосфера пропитана ожиданием.А значит, нет никакого "критического" возраста, в котором непременно нужно рассказывать детям правду о новогоднем чуде: все происходит само собой: "пока у ребенка есть желание верить – он будет верить".Поэтому главное для родителей – не теряться в неловких ситуациях. Если вас застали врасплох в момент, когда вы крадучись подкладывали подарки под елку, действуйте по ситуации: каждый родитель хорошо чувствует своего ребенка. Здесь все очень индивидуально, и универсального рецепта, как себя вести, просто нет, говорит эксперт. Но способов "выкрутиться" достаточно:Если же ребенок отказывается верить, это будет заметно по его поведению. Он может и прямо сказать: "Ты меня обманываешь! Зачем?" Все хорошо – отвечайте ему любя и спокойно, советует эксперт:И начнется новый этап, не менее чудесный, говорит Смирнова. И добавляет: часто бывает так, что дети ничего не спрашивают и не предъявляют претензий по поводу того, что им не рассказывают правду. При этом они уже знают, как все происходит на самом деле:"Но они хотят продлить иллюзию волшебства. И это прекрасно. Вера в Деда Мороза в нас живет всю жизнь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Каждый ребенок однажды начинает сомневаться в существовании Деда Мороза. Бывает, что он своими глазами видит, как родители подкладывают под елку подарки. Как вести себя взрослым в таких ситуациях и в каком возрасте дети должны узнать правду от близких о новогоднем чуде? Об этом РИА Новости Крым
рассказала врач-психотерапевт, доцент кафедры психологии СевГУ Светлана Смирнова.
По словам Смирновой, слова "сюрприз", "подарок", "сувенир" – очень заряженные. Благодаря им людям в любом возрасте хочется верить, что чудо существует. Тем более под Новый год
, когда вся атмосфера пропитана ожиданием.
"Многие из нас кладут друг другу подарки под елку и в двадцать лет, и в тридцать, и в сорок, и в пенсионном возрасте. Все прекрасно знают, кто их приносит, но мы друг другу говорим: "Это Дедушка Мороз приходил. И это не про наивность – это про веру в чудо. Про врожденный оптимизм человека. Про то, что как-то все наладится и что кому-то ты в жизни нужен. Про базовые, первичные способности – к доверию, надежде, любви – без этого жить нельзя. Это больше, чем Дед Мороз", – сказала эксперт.
А значит, нет никакого "критического" возраста, в котором непременно нужно рассказывать детям правду о новогоднем чуде: все происходит само собой: "пока у ребенка есть желание верить – он будет верить".
Поэтому главное для родителей – не теряться в неловких ситуациях. Если вас застали врасплох в момент, когда вы крадучись подкладывали подарки под елку, действуйте по ситуации: каждый родитель хорошо чувствует своего ребенка. Здесь все очень индивидуально, и универсального рецепта, как себя вести, просто нет, говорит эксперт. Но способов "выкрутиться" достаточно:
"Родитель сам сориентируется. Можно, например, сказать: "Ты знаешь, я услышал звонок, открыл дверь, а там Дед Мороз, и он сказал, что так сильно торопится, у него заснеженные валенки, и он не может пройти. И вот – попросил от него положить тебе подарок под елку".
Если же ребенок отказывается верить, это будет заметно по его поведению. Он может и прямо сказать: "Ты меня обманываешь! Зачем?" Все хорошо – отвечайте ему любя и спокойно, советует эксперт:
"Скажите, например: "Мой дорогой, я так сильно тебя люблю – не меньше, чем Дед Мороз. И я готов дарить тебе подарки, я хочу тебя радовать".
И начнется новый этап, не менее чудесный, говорит Смирнова. И добавляет: часто бывает так, что дети ничего не спрашивают и не предъявляют претензий по поводу того, что им не рассказывают правду. При этом они уже знают, как все происходит на самом деле:
"Но они хотят продлить иллюзию волшебства. И это прекрасно. Вера в Деда Мороза в нас живет всю жизнь".
