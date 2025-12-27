https://crimea.ria.ru/20251227/deda-moroza-ne-suschestvuet-nuzhna-li-detyam-nasha-pravda--psikhoterapevt-1121856075.html

Деда Мороза не существует: нужна ли детям наша правда – психотерапевт

Деда Мороза не существует: нужна ли детям наша правда – психотерапевт - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Деда Мороза не существует: нужна ли детям наша правда – психотерапевт

Каждый ребенок однажды начинает сомневаться в существовании Деда Мороза. Бывает, что он своими глазами видит, как родители подкладывают под елку подарки. Как... РИА Новости Крым, 27.12.2025

2025-12-27

2025-12-27T21:17

2025-12-27T21:17

совет эксперта

дед мороз

психология

дети

новый год

эксклюзивы риа новости крым

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Каждый ребенок однажды начинает сомневаться в существовании Деда Мороза. Бывает, что он своими глазами видит, как родители подкладывают под елку подарки. Как вести себя взрослым в таких ситуациях и в каком возрасте дети должны узнать правду от близких о новогоднем чуде? Об этом РИА Новости Крым рассказала врач-психотерапевт, доцент кафедры психологии СевГУ Светлана Смирнова.По словам Смирновой, слова "сюрприз", "подарок", "сувенир" – очень заряженные. Благодаря им людям в любом возрасте хочется верить, что чудо существует. Тем более под Новый год, когда вся атмосфера пропитана ожиданием.А значит, нет никакого "критического" возраста, в котором непременно нужно рассказывать детям правду о новогоднем чуде: все происходит само собой: "пока у ребенка есть желание верить – он будет верить".Поэтому главное для родителей – не теряться в неловких ситуациях. Если вас застали врасплох в момент, когда вы крадучись подкладывали подарки под елку, действуйте по ситуации: каждый родитель хорошо чувствует своего ребенка. Здесь все очень индивидуально, и универсального рецепта, как себя вести, просто нет, говорит эксперт. Но способов "выкрутиться" достаточно:Если же ребенок отказывается верить, это будет заметно по его поведению. Он может и прямо сказать: "Ты меня обманываешь! Зачем?" Все хорошо – отвечайте ему любя и спокойно, советует эксперт:И начнется новый этап, не менее чудесный, говорит Смирнова. И добавляет: часто бывает так, что дети ничего не спрашивают и не предъявляют претензий по поводу того, что им не рассказывают правду. При этом они уже знают, как все происходит на самом деле:"Но они хотят продлить иллюзию волшебства. И это прекрасно. Вера в Деда Мороза в нас живет всю жизнь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

