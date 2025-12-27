Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пяти

https://crimea.ria.ru/20251227/chislo-postradavshikh-rossiyan-v-dtp-s-avtobusom-v-belorussii-vyroslo-do-pyati-1152029109.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. До пяти граждан России выросло число пострадавших в ДТП в Белоруссии после того, как перевернулся пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Брест. Об этом сообщили в посольстве РФ в Республике. Ранее сообщалось, что травмы получили четверо граждан нашей страны.Им оказывается медицинская помощь в отделениях хирургии и травматологии Оршанской городской больницы №1, подчеркнули в посольстве.ДТП с участием пассажирского автобуса международного сообщения "Брест – Москва" произошло 27 декабря около 02:40 ночи на автодороге М1 в Толочинском районе Витебской области.Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В автобусе находились 14 человек, в том числа два водителя. Одна из пассажирок (по предварительным данным, гражданка Беларуси) скончалась на месте происшествия, уточнили в сообщении.Также в субботу стало известно, что ДТП с участием 56 автомобилей произошло в ночь на субботу в японской префектуре Гумма. По свидетельствам очевидцев, авария произошла на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина с 8 людьми провалилась под лед в Якутске - есть погибшиеНа трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварийСтали известны подробности массового ДТП в Севастополе

