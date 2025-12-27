https://crimea.ria.ru/20251227/chast-kerchi-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-1152027709.html

Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Больше 30 улиц и четыре села в семи районах Крыма в субботу остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма" в субботу.На предприятии уточнили, что в Симферополе 15:30 воды не будет на проспекте Победы, улице Лермонтова, а также прилегающих улицах и переулках. В Бахчисарайском районе вода будет подаваться по графику: с 06-00 до 09-00, с 18-00 до 21-00 в селе Богатырь.В Белогорском районе в пгт Зуя отключат абонентов на улице Вишневая до 10:00 28 декабря. В Джанкойском районе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остаются села Ленинское и Заречное. В Красноперекопском районе воды нет в селе Пролетарка.Кроме того, в Керчи питьевую не получат абоненты улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Суворова, Воинов Интернационалистов, Войкова, Всесоюзной, Р. Люксембург, Славы, Капитана Алива, Бардина, Казакова, Сакко, 3-й Самостроя, а также прилегающих улиц и переулков.В Феодосии без ресурса останутся улицы 1-го Мая, Советская, К. Маркса, Кочмарского, Пономарева, Куйбышева и переулки Куйбышева, Беломорский, Мопровский, Конечный, Кочмарского, Андреевский, Мопровский, Русский, Советский, сообщили на предприятии "Вода Крыма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма"Сколько в Крыму запасов воды к концу 2025 годаПод Симферополем строят дополнительный водовод

