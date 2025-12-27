https://crimea.ria.ru/20251227/chast-kerchi-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-1152027709.html
Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ
Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ
2025-12-27T13:19
2025-12-27T13:19
2025-12-27T13:21
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Больше 30 улиц и четыре села в семи районах Крыма в субботу остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма" в субботу.На предприятии уточнили, что в Симферополе 15:30 воды не будет на проспекте Победы, улице Лермонтова, а также прилегающих улицах и переулках. В Бахчисарайском районе вода будет подаваться по графику: с 06-00 до 09-00, с 18-00 до 21-00 в селе Богатырь.В Белогорском районе в пгт Зуя отключат абонентов на улице Вишневая до 10:00 28 декабря. В Джанкойском районе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остаются села Ленинское и Заречное. В Красноперекопском районе воды нет в селе Пролетарка.Кроме того, в Керчи питьевую не получат абоненты улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Суворова, Воинов Интернационалистов, Войкова, Всесоюзной, Р. Люксембург, Славы, Капитана Алива, Бардина, Казакова, Сакко, 3-й Самостроя, а также прилегающих улиц и переулков.В Феодосии без ресурса останутся улицы 1-го Мая, Советская, К. Маркса, Кочмарского, Пономарева, Куйбышева и переулки Куйбышева, Беломорский, Мопровский, Конечный, Кочмарского, Андреевский, Мопровский, Русский, Советский, сообщили на предприятии "Вода Крыма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма"Сколько в Крыму запасов воды к концу 2025 годаПод Симферополем строят дополнительный водовод
крым
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215552_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_c35e5e6dc1178a6457e32cdfa72f73fe.png
Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ
Семь районов Крыма остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ
13:19 27.12.2025 (обновлено: 13:21 27.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Больше 30 улиц и четыре села в семи районах Крыма в субботу остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма" в субботу.
"27 декабря в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в семи районах Крыма", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что в Симферополе 15:30 воды не будет на проспекте Победы, улице Лермонтова, а также прилегающих улицах и переулках. В Бахчисарайском районе вода будет подаваться по графику: с 06-00 до 09-00, с 18-00 до 21-00 в селе Богатырь.
В Белогорском районе в пгт Зуя отключат абонентов на улице Вишневая до 10:00 28 декабря. В Джанкойском районе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остаются села Ленинское и Заречное. В Красноперекопском районе воды нет в селе Пролетарка.
Кроме того, в Керчи питьевую не получат абоненты улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Суворова, Воинов Интернационалистов, Войкова, Всесоюзной, Р. Люксембург, Славы, Капитана Алива, Бардина, Казакова, Сакко, 3-й Самостроя, а также прилегающих улиц и переулков.
В Феодосии без ресурса останутся улицы 1-го Мая, Советская, К. Маркса, Кочмарского, Пономарева, Куйбышева и переулки Куйбышева, Беломорский, Мопровский, Конечный, Кочмарского, Андреевский, Мопровский, Русский, Советский, сообщили на предприятии "Вода Крыма".
