Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ
Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ
Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ
Больше 30 улиц и четыре села в семи районах Крыма в субботу остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Больше 30 улиц и четыре села в семи районах Крыма в субботу остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма" в субботу.На предприятии уточнили, что в Симферополе 15:30 воды не будет на проспекте Победы, улице Лермонтова, а также прилегающих улицах и переулках. В Бахчисарайском районе вода будет подаваться по графику: с 06-00 до 09-00, с 18-00 до 21-00 в селе Богатырь.В Белогорском районе в пгт Зуя отключат абонентов на улице Вишневая до 10:00 28 декабря. В Джанкойском районе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остаются села Ленинское и Заречное. В Красноперекопском районе воды нет в селе Пролетарка.Кроме того, в Керчи питьевую не получат абоненты улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Суворова, Воинов Интернационалистов, Войкова, Всесоюзной, Р. Люксембург, Славы, Капитана Алива, Бардина, Казакова, Сакко, 3-й Самостроя, а также прилегающих улиц и переулков.В Феодосии без ресурса останутся улицы 1-го Мая, Советская, К. Маркса, Кочмарского, Пономарева, Куйбышева и переулки Куйбышева, Беломорский, Мопровский, Конечный, Кочмарского, Андреевский, Мопровский, Русский, Советский, сообщили на предприятии "Вода Крыма".
РИА Новости Крым
Новости
вода, вода крыма, отключение воды, отключение воды в крыму, крым, новости крыма
Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ

Семь районов Крыма остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ

13:19 27.12.2025 (обновлено: 13:21 27.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Больше 30 улиц и четыре села в семи районах Крыма в субботу остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма" в субботу.
"27 декабря в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в семи районах Крыма", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что в Симферополе 15:30 воды не будет на проспекте Победы, улице Лермонтова, а также прилегающих улицах и переулках. В Бахчисарайском районе вода будет подаваться по графику: с 06-00 до 09-00, с 18-00 до 21-00 в селе Богатырь.
В Белогорском районе в пгт Зуя отключат абонентов на улице Вишневая до 10:00 28 декабря. В Джанкойском районе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остаются села Ленинское и Заречное. В Красноперекопском районе воды нет в селе Пролетарка.
Кроме того, в Керчи питьевую не получат абоненты улиц Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Суворова, Воинов Интернационалистов, Войкова, Всесоюзной, Р. Люксембург, Славы, Капитана Алива, Бардина, Казакова, Сакко, 3-й Самостроя, а также прилегающих улиц и переулков.
В Феодосии без ресурса останутся улицы 1-го Мая, Советская, К. Маркса, Кочмарского, Пономарева, Куйбышева и переулки Куйбышева, Беломорский, Мопровский, Конечный, Кочмарского, Андреевский, Мопровский, Русский, Советский, сообщили на предприятии "Вода Крыма".
ВодаВода КрымаОтключение водыОтключение воды в КрымуКрымНовости Крыма
 
