https://crimea.ria.ru/20251227/ataki-na-sevastopol-i-vopros-okonchaniya-svo--top-novostey-nedeli-1152003549.html

Атаки на Севастополь и вопрос окончания СВО – топ новостей недели

Атаки на Севастополь и вопрос окончания СВО – топ новостей недели - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Атаки на Севастополь и вопрос окончания СВО – топ новостей недели

Атаки ВСУ на Севастополь и Крым, и удар по гуманитарному конвою из Дагестана. Взрывы с погибшими на Юге Москвы. Гибель членов делегации Ливии при крушении... РИА Новости Крым, 27.12.2025

2025-12-27T20:13

2025-12-27T20:13

2025-12-27T20:13

топ новостей недели

крым

украина

севастополь

политика

внешняя политика

сша

в мире

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152035865_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_629d6ec1c4d6c62d734d6a371d0fc045.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на Севастополь и Крым, и удар по гуманитарному конвою из Дагестана. Взрывы с погибшими на Юге Москвы. Гибель членов делегации Ливии при крушении самолета в Анкаре. Заявления по урегулированию конфликта на Украина со стороны США и Киева. Перспективы проведения выборов на Украине. Самые ироничные заявления в адрес враждебных России политиков и структур от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в день ее рождения. Ситуация с водоснабжение Алушты.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Атаки на Севастополь и удар по волонтераНа этой неделе ВСУ продолжали атаковать регионы РФ, в том числе Севастополь. Вечером в понедельник военные сбили 8 воздушных целей как над морем и разными районами города, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Позже в Минобороны сообщили об уничтожении 11 украинских беспилотников над территорией Крыма и одного БПЛА - над Черным морем. В ночь на 23 декабря ВСУ атаковали Крым и еще пять регионов России. 24 декабря воздушная тревога звучала в Севастополе с утра – ПВО сбила пять воздушных целей. К десяти часам утра российские силы ПВО сбили 23 украинских дрона над регионами РФ, в том числе девять – над Крымом. Днем над регионом были ликвидированы еще три дрона ВСУ. После удара ВСУ в порту Темрюк горит нефть – пожар на 2000 "квадратов"Атаки продолжались в течение всей недели. В частности, в ночь на 25 декабря военные РФ перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над регионами России – в том числе 11 над Крымом и Азовским морем, а утром в пятницу жителям Севастополя снова пришлось спускаться в укрытия. В этот же день в поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры, на месте вспыхнул пожар Гражданские объекты и люди не пострадали.Также на этой неделе под вражеский обстрел попал гуманитарный конвой из Дагестана. Погибли трое волонтеров – замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, и двое представителей общественной организации "Самооборона". Еще одного сопровождающего общественника госпитализировали с ранениями. В пятницу стало известно, что погибших волонтеров представят к наградам.Взрывы в Москве22 декабря в результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. ЧП произошло на улице Ясеневой. В результате взрыва был поврежден автомобиль, его водитель получил серьезные травмы. Позже в СК проинформировали, что он скончался.В ночь на 24 декабря при взрыве на Елецкой улице в Москве погибли двое сотрудников ДПС и находившийся рядом с ними человек. Полицейские увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Погибшим сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет, у одного из них остались супруга и девятимесячная дочь.Гибель ливийской делегации в Анкаре23 декабря самолет с членами ливийской делегации и начальником генштаба Ливии Мухаммадом аль-Хаддадом на борту исчез с радаров после взлета из аэропорта в Анкаре. Позже поисковики обнаружили обломки пропавшего воздушного судна. Глава базирующегося в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба констатировал, что Мухаммед аль-Хаддад и все члены делегации в результате крушения погибли.Перспективы окончания СВОКонфликт на Украине может быть завершен в ближайшие три месяца, заявил в интервью телеканалу Fox News постпред Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэттью Уитакер. Он добавил, что спорные вопросы в переговорах по урегулированию украинского кризиса сводятся к обсуждению статуса территорий. И добавил, что США за последние две недели добились сокращения числа спорных вопросов по Украине, однако оставшиеся темы – очень сложные.При этом глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта не будет. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Киеве.Зеленский подсчитал стоимость восстановления Украины за счет США >>2026 год будет сложным с точки зрения ведения мирных переговоров России с Западом, в частности по урегулированию конфликта на Украине, однако некоторые события в Европе обещают ускорить процесс достижения целей РФ, считает политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Для того, чтобы переговорный процесс между Россией и Западом сдвинулся наконец с места, где все будто ходит по кругу, "нужно честное отношение к переговорам", которого пока со стороны наших противников не наблюдается, сказал он.Выборы на Украине22 декабря спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал четыре условия для организации президентских выборов. Помимо необходимости обеспечить присутствие иностранных наблюдателей, это вопросы возможности голосования украинских военных на фронте и миллионов украинцев за рубежом, в том числе тех, кто сегодня проживает на территории новых регионов РФ. Как в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью РоссииПроводить выборы на Украине можно и нужно, но организовывать их не должна действующая киевская власть на подконтрольных Западу территориях, иначе признать итоги такого голосования Россия не сможет, считает политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.День рождения Захаровой24 декабря свое 50-летие отметила одна из наиболее популярных и узнаваемых женщин-дипломатов современности – официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. За прошедшие 10 лет во главе департамента информации и печати МИД РФ она стала одной из самых известных персон российского истеблишмента. Активно комментируя международные события, выступая на ТВ и проводя традиционные еженедельные брифинги, Захарова нередко использует хлесткие, ироничные и колкие выпады в адрес враждебных России политиков и структур. Подборку самых ярких представил сайт РИА Новости Крым.Водообеспечение АлуштыОдин из наиболее проблемных городов Крыма в плане водоснабжения – Алушта, с 25 декабря переведена с графиков на круглосуточное водоснабжение, сообщил на этой неделе генеральный директор компании "Вода Крыма" Максим Новик. Он пояснил, что сложности с водой в Алуште возникают из-за большой туристической нагрузки и недостаточного количества накапливаемой в водохранилище воды. Новик считает, что проблема будет решена окончательно только со строительством Солнечногорского водохранилища. При этом, по его словам, прошедший курортный сезон пройден городом достаточно хорошо.Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251224/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshey-ot-ataki-vsu-15-letney-devochkoy-1151950335.html

https://crimea.ria.ru/20251226/totalnoe-mrakobesie-v-krymu-otreagirovali-na-snos-pamyatnikov-v-kieve-1152009883.html

https://crimea.ria.ru/20251224/pochemu-kryma-i-donbassa-net-v-ukrainskom-variante-mirnogo-plana-1151940974.html

https://crimea.ria.ru/20251227/zvonkiy-spektakl-chego-ozhidat-ot-vstrechi-zelenskogo-i-trampa-1152033624.html

https://crimea.ria.ru/20251224/k-chemu-gotovyatsya-v-kieve-pod-predlogom-provedeniya-vyborov--mnenie-1151948858.html

https://crimea.ria.ru/20251222/god-otkrytiy-chudnykh-kak-sevastopol-izmenitsya-v-2026-godu-1151890220.html

https://crimea.ria.ru/20251226/skolko-v-krymu-zapasov-vody-k-kontsu-2025-goda--1151999666.html

крым

украина

севастополь

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топ новостей недели, крым, украина, севастополь, политика, внешняя политика, сша, в мире, происшествия, новости, атаки всу, атаки всу на крым