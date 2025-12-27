https://crimea.ria.ru/20251227/ataka-na-moskvu-pvo-sbila-pyat-bespilotnikov-za-40-minut-1152036485.html
Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минут
Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минут
2025-12-27T19:28
2025-12-27T19:28
2025-12-27T20:51
москва
московская область
пво
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
сергей собянин
новости сво
безопасность
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. За час силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Москвой, еще около 20 вражеских БПЛА сбиты на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.ВСУ предпринимают серию попыток ударов с 17:00. Отражено уже 12 атак. Противник запускает по столице от одного до пяти дронов одновременно. Силы ПВО отражают все удары.Непосредственно над столицей пять БПЛА сбиты в 18:38, в 18:57 и в 19:16. По данным Росавиации, в двух аэропортах Московского региона – Внуково и Шереметьево – ввели ограничения на использование воздушного пространства из-за массированной атаки украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
московская область
москва, московская область, пво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), сергей собянин, новости сво, безопасность, происшествия, новости
Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минут
Над Москвой и Подмосковьем сбили 23 украинских беспилотника - Собянин
19:28 27.12.2025 (обновлено: 20:51 27.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. За час силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Москвой, еще около 20 вражеских БПЛА сбиты на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ВСУ предпринимают серию попыток ударов с 17:00. Отражено уже 12 атак. Противник запускает по столице от одного до пяти дронов одновременно. Силы ПВО отражают все удары.
Непосредственно над столицей пять БПЛА сбиты в 18:38, в 18:57 и в 19:16.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - указал Собянин.
По данным Росавиации, в двух аэропортах Московского региона – Внуково и Шереметьево – ввели ограничения на использование воздушного пространства из-за массированной атаки украинских БПЛА.
