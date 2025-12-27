Рейтинг@Mail.ru
Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минут - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минут
Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минут - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минут
За час силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Москвой, еще около 20 вражеских БПЛА сбиты на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. За час силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Москвой, еще около 20 вражеских БПЛА сбиты на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.ВСУ предпринимают серию попыток ударов с 17:00. Отражено уже 12 атак. Противник запускает по столице от одного до пяти дронов одновременно. Силы ПВО отражают все удары.Непосредственно над столицей пять БПЛА сбиты в 18:38, в 18:57 и в 19:16. По данным Росавиации, в двух аэропортах Московского региона – Внуково и Шереметьево – ввели ограничения на использование воздушного пространства из-за массированной атаки украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва, московская область, пво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), сергей собянин, новости сво, безопасность, происшествия, новости
Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минут

Над Москвой и Подмосковьем сбили 23 украинских беспилотника - Собянин

19:28 27.12.2025 (обновлено: 20:51 27.12.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. За час силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Москвой, еще около 20 вражеских БПЛА сбиты на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ВСУ предпринимают серию попыток ударов с 17:00. Отражено уже 12 атак. Противник запускает по столице от одного до пяти дронов одновременно. Силы ПВО отражают все удары.
Непосредственно над столицей пять БПЛА сбиты в 18:38, в 18:57 и в 19:16.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - указал Собянин.
По данным Росавиации, в двух аэропортах Московского региона – Внуково и Шереметьево – ввели ограничения на использование воздушного пространства из-за массированной атаки украинских БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МоскваМосковская областьПВОАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Сергей СобянинНовости СВОБезопасностьПроисшествияНовости
 
