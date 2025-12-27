https://crimea.ria.ru/20251227/armiya-rossii-osvobodila-pyat-naselennykh-punktov-1152037630.html

Армия России освободила шесть населенных пунктов

Армия России освободила шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Армия России освободила шесть населенных пунктов

Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 27.12.2025

2025-12-27T20:37

2025-12-27T20:37

2025-12-27T20:50

новости сво

владимир путин (политик)

россия

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

днепропетровская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150405938_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_2a26d4943b24fe17056096537f0d3c75.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту России Владимиру Путину доложили в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск, сообщили в Кремле.Кроме того, группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении. Бойцы освободили Степногорск, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.В то же время "Южная" группировка после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска, добавил Герасимов. А группировка "Запад" ликвидирует заблокированных бойцов ВСУ восточнее Купянска."Российские войска наращивают давление на формирования ВСУ", - отметил Путин.В субботу вечером президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

днепропетровская область

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, владимир путин (политик), россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , днепропетровская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф