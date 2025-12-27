Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Армия России освободила шесть населенных пунктов
Армия России освободила шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Армия России освободила шесть населенных пунктов
Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T20:37
2025-12-27T20:50
новости сво
владимир путин (политик)
россия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
днепропетровская область
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту России Владимиру Путину доложили в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск, сообщили в Кремле.Кроме того, группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении. Бойцы освободили Степногорск, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.В то же время "Южная" группировка после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска, добавил Герасимов. А группировка "Запад" ликвидирует заблокированных бойцов ВСУ восточнее Купянска."Российские войска наращивают давление на формирования ВСУ", - отметил Путин.В субботу вечером президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
днепропетровская область
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
новости сво, владимир путин (политик), россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , днепропетровская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Армия России освободила шесть населенных пунктов

Армия России выбила ВСУ из шести населенных пунктов

20:37 27.12.2025 (обновлено: 20:50 27.12.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Подразделение спецназа группировки Центр - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту России Владимиру Путину доложили в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск, сообщили в Кремле.
Под контроль российской армии перешли Вильча, Высокое и Приливка в Харьковской области, а также населенные пункты Вольное в Днепропетровской области и Родинское в ДНР.
Кроме того, группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении. Бойцы освободили Степногорск, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" ведут наступательные действия на запорожском направлении. Освободили населенный пункт Степногорск и завершают уничтожение формирований противника в Приморском и Лукьяновском", - сказал Герасимов.

В то же время "Южная" группировка после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска, добавил Герасимов. А группировка "Запад" ликвидирует заблокированных бойцов ВСУ восточнее Купянска.
"Войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение", - сказал Герасимов.
"Российские войска наращивают давление на формирования ВСУ", - отметил Путин.
В субботу вечером президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВО, Владимир Путин (политик), Россия, ВСУ (Вооруженные силы Украины), Вооруженные силы России, Потери ВСУ, Днепропетровская область, Харьковская область, Донецкая Народная Республика (ДНР), Министерство обороны РФ
 
Лента новостейМолния