"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
Немного не от мира сего, в грубом свитере крупной вязки – таким большинству из нас запомнился Сергей Бодров-младший, идеальный русский киногерой непростых 90-х.
СИФМЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Немного не от мира сего, в грубом свитере крупной вязки – таким большинству из нас запомнился Сергей Бодров-младший, идеальный русский киногерой непростых 90-х. Сейчас ему исполнилось бы 54...Улыбчивый парень с папой-режиссером и мамой-искусствоведом в детстве хотел стать водителем мусоровоза – непременно оранжевого. А потом вырос и защитил кандидатскую по теме "Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения". Никогда не считал себя артистом, но с легкостью покорил сердца миллионов зрителей.Не актерСначала было отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. Ломоносова. Красный диплом. Аспирантура. Дальше предполагалась работа в каком-нибудь музее или библиотеке. Вместо этого последовала первая главная роль в "Кавказском пленнике"."Сразу было очевидно, что один из героев – Меньшиков. Второго никак не мог найти. И тогда Сережа предложил: "Попробуй меня", – рассказывает Бодров-старший, режиссер картины и отец Сергея.Сам Сергей так не считал: "Я не артист, я не артист, – я не артист". А мне: "Нет, вы артист!", – говорил он в последнем интервью, которое было опубликовано спустя неделю после его гибели в Кармадонском ущелье.Это можно было бы отнести к позерству. Но те, кто был лично знаком с Бодровым-младшим, так не считают – слишком скромный, слишком интеллигентный, чтобы позировать: "В этом и была его роскошь", – считает Олег Меньшиков, волею судьбы ставший первым партнером Бодрова-младшего по съемочной площадке.Искусство по-прежнему в большом долгу: феномен Олега Меньшикова &gt;&gt;Манифест"Я познакомился с ним на "Кинотавре". Подошел, спрашиваю: "Давай кино сделаем бесплатно?" Он сказал: "Давай", – вспоминает режиссер той самой легендарной картины из 90-х Алексей Балабанов.Другие актеры тоже согласились сниматься почти бесплатно, одежду для своих героев приносили из дома. Знаменитый растянутый свитер Данилы Багрова жена режиссера Надежда Васильева купила в питерском секонд-хенде за 35 рублей. Сценарий был написан на даче за неделю. Фильм снят в рекордные 30 дней на импортную пленку – целую коробку свежего "Кодака" оставили иностранцы, снимавшие в это же время в Питере "Анну Каренину".Так рождался "Брат" – фильм, который критиковали СМИ (ленту пытались обвинить в расизме и русофобии), зато безоговорочно приняла публика, а кинокритики и вовсе окрестили "манифестом нашего нового кинематографа".РежиссерСпустя два года после триумфального "Брата" – картина "Восток-Запад", еще через год – "Брат-2", бюджет которого составил уже 1,5 млн долларов. Далее – "Война", "Давай сделаем это по-быстрому", "Медвежий поцелуй". Между ними – успешная режиссерская работа "Сестры".А так в сентябре 2002-го в своем последнем интервью сказал сам Бодров-младший: "Я вообще не хочу связывать дальнейшую жизнь с актерской профессией".Сказал и уехал в Северную Осетию снимать "Связного", где одновременно выступал режиссером, исполнителем главной роли и сценаристом. Шутил: "Как кофе в пакетике - три в одном".А через неделю на Кармадонское ущелье обрушился ледник. Всего за несколько минут место, где находилась съемочная группа режиссера Бодрова-младшего, накрыло 300-метровым слоем льда, камней и грязи...ЧеловекКогда кто-то печально вздыхает и в сотый раз со специальным выражением на лице говорит "великие уходят рано", сразу становится очевидной вся "дежурность" сказанного. На самом деле рано уходят разные: хорошие и плохие, сильные и слабые, талантливые и посредственные. Что касается великих, как раз они остаются. Символом борьбы за справедливость в памяти зрителя. И настоящим человеком в сердцах тех, кому посчастливилось находиться рядом.Сергей Астахов (оператор "Брата", "Брата-2", "Сестер"):"Есть люди острые и жесткие, они царапают друг друга. Бодров – человек, который острые края сглаживал. С ним было очень приятно общаться".Юрий Александров (дрессировщик медведей, "Медвежий поцелуй"):"Сережа медведей спокойно гладил. И медведям он нравился. О жене и дочке он говорил с огромной любовью".Александр Целованьский (коллега по проекту "Последний Герой", один из сезонов которого вел Бодров-младший):"Капитан яхты, на которой мы добирались до нашего острова, оказался французом, и Бодров запросто с ним общался по-французки. Перед нами знаниями не кичился. Он вообще человек, не работающий на публику, доброжелательный, спокойный и всегда улыбающийся".Сергей Сельянов, продюсер:"Буквально перед его отъездом у нас с ним состоялся разговор, и после этого разговора я понял, что в нем есть какая-то огромная глубина, о которой я и не подозревал. Я понял тогда, что у Сережи нет второго слоя. У людей обычно два слоя, а у него второго нет. Зато есть третий слой – бездонный".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строитель, барин, царь: три четверти века актера Никиты Михалкова &gt;&gt;"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский &gt;&gt;Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой &gt;&gt;Алиса Фрейндлих: "Мымра" с королевской осанкой &gt;&gt;Самый известный образ и голос: Василий Ливанов &gt;&gt;
культура, звезды и судьбы, общество, сергей бодров, кино, россия, авторы
"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров

Главный герой Бодрова в кино и в жизни

08:44 27.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЖивопись на стенах домов в Санкт-Петербурге
Живопись на стенах домов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИФМЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Немного не от мира сего, в грубом свитере крупной вязки – таким большинству из нас запомнился Сергей Бодров-младший, идеальный русский киногерой непростых 90-х. Сейчас ему исполнилось бы 54...
Улыбчивый парень с папой-режиссером и мамой-искусствоведом в детстве хотел стать водителем мусоровоза – непременно оранжевого. А потом вырос и защитил кандидатскую по теме "Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения". Никогда не считал себя артистом, но с легкостью покорил сердца миллионов зрителей.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Брат"
Кадр из фильма Брат
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Брат"

Не актер

Сначала было отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. Ломоносова. Красный диплом. Аспирантура. Дальше предполагалась работа в каком-нибудь музее или библиотеке. Вместо этого последовала первая главная роль в "Кавказском пленнике".
© СкриншотКадр из фильма "Кавказский пленник"
Кадр из фильма Кавказский пленник
© Скриншот
Кадр из фильма "Кавказский пленник"
"Сразу было очевидно, что один из героев – Меньшиков. Второго никак не мог найти. И тогда Сережа предложил: "Попробуй меня", – рассказывает Бодров-старший, режиссер картины и отец Сергея.
Первый выстрел – в яблочко. Стало понятно – Бодров-младший – не просто режиссерский сын. У него получается. По-настоящему. А дальше случился "Брат". Именно случился. Как случается с человеком то, что должно произойти именно с ним, поскольку именно ему предназначено. И вот тогда все хором выдохнули: "Артист!"
Сам Сергей так не считал: "Я не артист, я не артист, – я не артист". А мне: "Нет, вы артист!", – говорил он в последнем интервью, которое было опубликовано спустя неделю после его гибели в Кармадонском ущелье.
Это можно было бы отнести к позерству. Но те, кто был лично знаком с Бодровым-младшим, так не считают – слишком скромный, слишком интеллигентный, чтобы позировать: "В этом и была его роскошь", – считает Олег Меньшиков, волею судьбы ставший первым партнером Бодрова-младшего по съемочной площадке.
Искусство по-прежнему в большом долгу: феномен Олега Меньшикова >>

Манифест

"Я познакомился с ним на "Кинотавре". Подошел, спрашиваю: "Давай кино сделаем бесплатно?" Он сказал: "Давай", – вспоминает режиссер той самой легендарной картины из 90-х Алексей Балабанов.
Другие актеры тоже согласились сниматься почти бесплатно, одежду для своих героев приносили из дома. Знаменитый растянутый свитер Данилы Багрова жена режиссера Надежда Васильева купила в питерском секонд-хенде за 35 рублей. Сценарий был написан на даче за неделю. Фильм снят в рекордные 30 дней на импортную пленку – целую коробку свежего "Кодака" оставили иностранцы, снимавшие в это же время в Питере "Анну Каренину".
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Брат"
Кадр из фильма Брат
1 из 2
Кадр из фильма "Брат"
© Фото: kino-teatr.ru
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Брат"
Кадр из фильма Брат
2 из 2
Кадр из фильма "Брат"
© Фото: kino-teatr.ru
1 из 2
Кадр из фильма "Брат"
© Фото: kino-teatr.ru
2 из 2
Кадр из фильма "Брат"
© Фото: kino-teatr.ru
Так рождался "Брат" – фильм, который критиковали СМИ (ленту пытались обвинить в расизме и русофобии), зато безоговорочно приняла публика, а кинокритики и вовсе окрестили "манифестом нашего нового кинематографа".
"Брат – это некое состояние первобытности. Состояние, когда сидят люди возле пещеры у огня, вокруг первобытный хаос: твердь и небо еще не устоялись. И вот встает один из этих людей и говорит: "Да будет так: мы будем защищать женщину, хранить вот этот костер, защищать своего брата и убивать своих врагов". И все", – так объяснял сам Бодров-младший популярность картины, которая отзеркалила свою эпоху и своего героя, ставшего по-настоящему народным.

Режиссер

Спустя два года после триумфального "Брата" – картина "Восток-Запад", еще через год – "Брат-2", бюджет которого составил уже 1,5 млн долларов. Далее – "Война", "Давай сделаем это по-быстрому", "Медвежий поцелуй". Между ними – успешная режиссерская работа "Сестры".
"Господом ему дано какое-то странное глубокое и мощное обаяние, которое не зависит от него самого. Он просто стоит – и все происходит. И при этом он очень мобильный, очень умный. Он уже понял, что такое быть актером - хотя не желает им быть. Я думаю, что станет он режиссером – тем более, что хочет этого", – так Балабанов сказал за пару лет до гибели своего друга Сергея.
А так в сентябре 2002-го в своем последнем интервью сказал сам Бодров-младший: "Я вообще не хочу связывать дальнейшую жизнь с актерской профессией".
Сказал и уехал в Северную Осетию снимать "Связного", где одновременно выступал режиссером, исполнителем главной роли и сценаристом. Шутил: "Как кофе в пакетике - три в одном".
А через неделю на Кармадонское ущелье обрушился ледник. Всего за несколько минут место, где находилась съемочная группа режиссера Бодрова-младшего, накрыло 300-метровым слоем льда, камней и грязи...

Человек

Когда кто-то печально вздыхает и в сотый раз со специальным выражением на лице говорит "великие уходят рано", сразу становится очевидной вся "дежурность" сказанного. На самом деле рано уходят разные: хорошие и плохие, сильные и слабые, талантливые и посредственные. Что касается великих, как раз они остаются. Символом борьбы за справедливость в памяти зрителя. И настоящим человеком в сердцах тех, кому посчастливилось находиться рядом.
© Фото: kino-teatr.ruДва Сергея Бодрова: младший и старший
Два Сергея Бодрова: младший и старший
© Фото: kino-teatr.ru
Два Сергея Бодрова: младший и старший
Сергей Астахов (оператор "Брата", "Брата-2", "Сестер"):
"Есть люди острые и жесткие, они царапают друг друга. Бодров – человек, который острые края сглаживал. С ним было очень приятно общаться".
Юрий Александров (дрессировщик медведей, "Медвежий поцелуй"):
"Сережа медведей спокойно гладил. И медведям он нравился. О жене и дочке он говорил с огромной любовью".
Александр Целованьский (коллега по проекту "Последний Герой", один из сезонов которого вел Бодров-младший):
"Капитан яхты, на которой мы добирались до нашего острова, оказался французом, и Бодров запросто с ним общался по-французки. Перед нами знаниями не кичился. Он вообще человек, не работающий на публику, доброжелательный, спокойный и всегда улыбающийся".
Сергей Сельянов, продюсер:
"Буквально перед его отъездом у нас с ним состоялся разговор, и после этого разговора я понял, что в нем есть какая-то огромная глубина, о которой я и не подозревал. Я понял тогда, что у Сережи нет второго слоя. У людей обычно два слоя, а у него второго нет. Зато есть третий слой – бездонный".
