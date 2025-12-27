https://crimea.ria.ru/20251227/17-letniy-student-ubil-sverstnika-na-territorii-shkoly-1152034015.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В республике Тыва 17-летний юноша подозревается в убийстве своего сверстника на территории школы. Об этом сообщили в региональном Следкоме.Отмечается, что тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти было обнаружено в субботу на территории школы в селе Кызыл-Мажалык. В кратчайшие сроки следователи установили, что к убийству может быть причастен 17-летний учащийся Ак-Довуракского горного техникума, уточнили в СК.По факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве. Для установления причины смерти назначена экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, добавили в ведомстве.
В Тыве 17-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы – СК
17:40 27.12.2025 (обновлено: 17:43 27.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В республике Тыва 17-летний юноша подозревается в убийстве своего сверстника на территории школы. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
Отмечается, что тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти было обнаружено в субботу на территории школы в селе Кызыл-Мажалык. В кратчайшие сроки следователи установили, что к убийству может быть причастен 17-летний учащийся Ак-Довуракского горного техникума, уточнили в СК.
"По версии следствия, сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар потерпевшему, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", - сказано в сообщении.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве. Для установления причины смерти назначена экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, добавили в ведомстве.
