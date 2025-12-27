Рейтинг@Mail.ru
17-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы
17-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы
17-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы - РИА Новости Крым, 27.12.2025
17-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы
В республике Тыва 17-летний юноша подозревается в убийстве своего сверстника на территории школы. Об этом сообщили в региональном Следкоме. РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В республике Тыва 17-летний юноша подозревается в убийстве своего сверстника на территории школы. Об этом сообщили в региональном Следкоме.Отмечается, что тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти было обнаружено в субботу на территории школы в селе Кызыл-Мажалык. В кратчайшие сроки следователи установили, что к убийству может быть причастен 17-летний учащийся Ак-Довуракского горного техникума, уточнили в СК.По факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве. Для установления причины смерти назначена экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы

В Тыве 17-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы – СК

17:40 27.12.2025 (обновлено: 17:43 27.12.2025)
 
© СУ СКР по Республике ТываВ Тыве 17-летний студент убил сверстника на территории школы
В Тыве 17-летний студент убил сверстника на территории школы
© СУ СКР по Республике Тыва
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В республике Тыва 17-летний юноша подозревается в убийстве своего сверстника на территории школы. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
Отмечается, что тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти было обнаружено в субботу на территории школы в селе Кызыл-Мажалык. В кратчайшие сроки следователи установили, что к убийству может быть причастен 17-летний учащийся Ак-Довуракского горного техникума, уточнили в СК.

"По версии следствия, сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар потерпевшему, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", - сказано в сообщении.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве. Для установления причины смерти назначена экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, добавили в ведомстве.
ПроисшествиядетиУбийствоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
