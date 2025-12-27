https://crimea.ria.ru/20251227/17-letniy-student-ubil-sverstnika-na-territorii-shkoly-1152034015.html

17-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы

17-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы - РИА Новости Крым, 27.12.2025

17-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы

В республике Тыва 17-летний юноша подозревается в убийстве своего сверстника на территории школы. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

2025-12-27T17:40

2025-12-27T17:40

2025-12-27T17:43

происшествия

дети

убийство

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В республике Тыва 17-летний юноша подозревается в убийстве своего сверстника на территории школы. Об этом сообщили в региональном Следкоме.Отмечается, что тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти было обнаружено в субботу на территории школы в селе Кызыл-Мажалык. В кратчайшие сроки следователи установили, что к убийству может быть причастен 17-летний учащийся Ак-Довуракского горного техникума, уточнили в СК.По факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве. Для установления причины смерти назначена экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

