https://crimea.ria.ru/20251226/zelenskiy-anonsiroval-vstrechu-s-trampom-po-voprosu-territoriy-1152013786.html

Зеленский анонсировал встречу с Трампом по вопросу территорий

Зеленский анонсировал встречу с Трампом по вопросу территорий - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Зеленский анонсировал встречу с Трампом по вопросу территорий

Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом по вопросу территорий и Запорожской АЭС. РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T17:53

2025-12-26T17:53

2025-12-26T17:53

владимир зеленский

украина

сша

дональд трамп

политика

внешняя политика

новости

в мире

события в донбассе

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151304412_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_d79e157f6fcd57cc79ad1372207a6113.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом по вопросу территорий и Запорожской АЭС. Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря.Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.Также прошла отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАОтказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг ЕвропыПереговоры России и США в Майами: что известно

https://crimea.ria.ru/20251225/chto-sdvinet-s-mesta-protsess-mirnykh-peregovorov-po-ukraine---mnenie-1151978293.html

украина

сша

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, политика, внешняя политика, новости, в мире, события в донбассе, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция)