Зеленский анонсировал встречу с Трампом по вопросу территорий
Зеленский анонсировал встречу с Трампом по вопросу территорий - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Зеленский анонсировал встречу с Трампом по вопросу территорий
Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом по вопросу территорий и Запорожской АЭС. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T17:53
2025-12-26T17:53
2025-12-26T17:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом по вопросу территорий и Запорожской АЭС. Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря.Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.Также прошла отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАОтказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг ЕвропыПереговоры России и США в Майами: что известно
