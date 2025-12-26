https://crimea.ria.ru/20251226/za-vymogatelstvo-i-khischenie-krymchanin-poluchil-8-let-kolonii-1152001097.html

За вымогательство и хищение крымчанин получил 8 лет колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Житель Белогорского района Крыма за вымогательство и хищение получил 8 лет в исправительной колонии строго режима. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Установлено, что летом 2021 года мужчина, действуя по предварительному сговору с двумя ранее осужденными лицами, требовал от потерпевшего передачи денежных средств, применяя к нему насилие и угрожая причинением тяжких телесных повреждений."С целью скорейшего получения от него денег подсудимый совершил кражу паспорта потерпевшего", – добавили в прокуратуре.Кроме того, осужденный, действуя по предварительному сговору с другим лицом, уговорил жительницу района купить для него электронную технику в кредит, обещая его выплатить, однако делать этого он не собирался. Подсудимый задержан сотрудниками полиции. Суд приговорил виновного к 8 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Накануне стало известно, что в Крыму за разбойное нападение с избиением и кражей имущества на сумму свыше 66 тысяч рублей мужчина получил шесть лет колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысячВ Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежалВ Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы

