За вымогательство и хищение крымчанин получил 8 лет колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Житель Белогорского района Крыма за вымогательство и хищение получил 8 лет в исправительной колонии строго режима. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Установлено, что летом 2021 года мужчина, действуя по предварительному сговору с двумя ранее осужденными лицами, требовал от потерпевшего передачи денежных средств, применяя к нему насилие и угрожая причинением тяжких телесных повреждений."С целью скорейшего получения от него денег подсудимый совершил кражу паспорта потерпевшего", – добавили в прокуратуре.Кроме того, осужденный, действуя по предварительному сговору с другим лицом, уговорил жительницу района купить для него электронную технику в кредит, обещая его выплатить, однако делать этого он не собирался. Подсудимый задержан сотрудниками полиции. Суд приговорил виновного к 8 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Накануне стало известно, что в Крыму за разбойное нападение с избиением и кражей имущества на сумму свыше 66 тысяч рублей мужчина получил шесть лет колонии.
Житель Крыма проведет в колонии 8 лет за хищение и вымогательство – прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Житель Белогорского района Крыма за вымогательство и хищение получил 8 лет в исправительной колонии строго режима. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Установлено, что летом 2021 года мужчина, действуя по предварительному сговору с двумя ранее осужденными лицами, требовал от потерпевшего передачи денежных средств, применяя к нему насилие и угрожая причинением тяжких телесных повреждений.
"С целью скорейшего получения от него денег подсудимый совершил кражу паспорта потерпевшего", – добавили в прокуратуре.
Кроме того, осужденный, действуя по предварительному сговору с другим лицом, уговорил жительницу района купить для него электронную технику в кредит, обещая его выплатить, однако делать этого он не собирался.
"В последующем указанную технику сообщники продали, разделив денежные средства. В результате преступных действий женщине причинен ущерб в размере более 73 тысяч рублей", – уточнили в сообщении.
Подсудимый задержан сотрудниками полиции. Суд приговорил виновного к 8 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Накануне стало известно, что в Крыму за разбойное нападение
с избиением и кражей имущества на сумму свыше 66 тысяч рублей мужчина получил шесть лет колонии.
