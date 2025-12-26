https://crimea.ria.ru/20251226/za-muzhestvo-v-krymu-otkryli-mural-v-chest-geroizma-sotrudnikov-mchs-1151996780.html

За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС

За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС

В Симферополе в честь 35-летия МЧС России открыли мурал, посвященный героизму и мужеству спасателей, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 26.12.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1151996891_5:0:1210:678_1920x0_80_0_0_6443d3c18028562ab935ea8cbb8a1e19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе в честь 35-летия МЧС России открыли мурал, посвященный героизму и мужеству спасателей, сообщают в администрации города."Симферополь и весь Крым гордятся героизмом сотрудников МЧС, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради спасения других. При поддержке администрации крымской столицы мы создали мурал, чтобы увековечить этот подвиг в монументальном искусстве, сделав акцент на профессионализме, мужестве и ответственности тех, кто несет службу в рядах МЧС", – сказал председатель Общественного Совета при главке МЧС России по РК Сергей Онищенко.Новый арт-объект находится на фасаде здания по адресу улица Кечкеметская, 96А.Ранее, к Дню Победы, в Симферополе на зданиях многоэтажек нарисовали муралы с портретами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны - Александра Василевского и Константина Рокоссовского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополь привезли военные фото из архива СовинформбюроВ Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России ПастуховуКрымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал

