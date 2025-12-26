Рейтинг@Mail.ru
За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС - РИА Новости Крым, 26.12.2025
За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
В Симферополе в честь 35-летия МЧС России открыли мурал, посвященный героизму и мужеству спасателей, сообщают в администрации города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе в честь 35-летия МЧС России открыли мурал, посвященный героизму и мужеству спасателей, сообщают в администрации города."Симферополь и весь Крым гордятся героизмом сотрудников МЧС, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради спасения других. При поддержке администрации крымской столицы мы создали мурал, чтобы увековечить этот подвиг в монументальном искусстве, сделав акцент на профессионализме, мужестве и ответственности тех, кто несет службу в рядах МЧС", – сказал председатель Общественного Совета при главке МЧС России по РК Сергей Онищенко.Новый арт-объект находится на фасаде здания по адресу улица Кечкеметская, 96А.Ранее, к Дню Победы, в Симферополе на зданиях многоэтажек нарисовали муралы с портретами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны - Александра Василевского и Константина Рокоссовского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополь привезли военные фото из архива СовинформбюроВ Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России ПастуховуКрымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал
За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС

В Крыму в честь 35-летия МЧС России открыли мурал о мужестве и героизме спасателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе в честь 35-летия МЧС России открыли мурал, посвященный героизму и мужеству спасателей, сообщают в администрации города.
"Симферополь и весь Крым гордятся героизмом сотрудников МЧС, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради спасения других. При поддержке администрации крымской столицы мы создали мурал, чтобы увековечить этот подвиг в монументальном искусстве, сделав акцент на профессионализме, мужестве и ответственности тех, кто несет службу в рядах МЧС", – сказал председатель Общественного Совета при главке МЧС России по РК Сергей Онищенко.
Новый арт-объект находится на фасаде здания по адресу улица Кечкеметская, 96А.
Ранее, к Дню Победы, в Симферополе на зданиях многоэтажек нарисовали муралы с портретами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны - Александра Василевского и Константина Рокоссовского.
