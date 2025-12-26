https://crimea.ria.ru/20251226/za-muzhestvo-v-krymu-otkryli-mural-v-chest-geroizma-sotrudnikov-mchs-1151996780.html
За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС - РИА Новости Крым, 26.12.2025
За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
В Симферополе в честь 35-летия МЧС России открыли мурал, посвященный героизму и мужеству спасателей, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T09:56
2025-12-26T09:56
2025-12-26T09:56
гу мчс рф по республике крым
мурал
городская среда
симферополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1151996891_5:0:1210:678_1920x0_80_0_0_6443d3c18028562ab935ea8cbb8a1e19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе в честь 35-летия МЧС России открыли мурал, посвященный героизму и мужеству спасателей, сообщают в администрации города."Симферополь и весь Крым гордятся героизмом сотрудников МЧС, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради спасения других. При поддержке администрации крымской столицы мы создали мурал, чтобы увековечить этот подвиг в монументальном искусстве, сделав акцент на профессионализме, мужестве и ответственности тех, кто несет службу в рядах МЧС", – сказал председатель Общественного Совета при главке МЧС России по РК Сергей Онищенко.Новый арт-объект находится на фасаде здания по адресу улица Кечкеметская, 96А.Ранее, к Дню Победы, в Симферополе на зданиях многоэтажек нарисовали муралы с портретами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны - Александра Василевского и Константина Рокоссовского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополь привезли военные фото из архива СовинформбюроВ Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России ПастуховуКрымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1151996891_156:0:1060:678_1920x0_80_0_0_68546b81153d5f8bb1e5d87cc9da964e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс рф по республике крым, мурал, городская среда, симферополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, новости крыма
За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
В Крыму в честь 35-летия МЧС России открыли мурал о мужестве и героизме спасателей