Выпуск боеприпасов и средств поражения в России вырос в 22 раза – Путин

Завод по выпуску танков и огнеметных систем
Завод по выпуску танков и огнеметных систем
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции российские предприятия оборонно-промышленного комплекса нарастили производство средств поражения и боеприпасов более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раз. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по реализации госпрограммы вооружений.
Как отметил глава государства, предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику, как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных сил РФ в целом.
"По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно", - сказал Путин.
Так, производство бронетанковой техники выросло в 2,2 раза, легкобронированной техники – в 3,7 раза, военно-авиационной техники – в 4,6 раза, уточнил российский лидер.
Кроме того, выпуск автомобильной техники вырос в 5,7 раза, ракетно-артиллерийского вооружения – в 9,6 раза, средств радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раз, средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз, средств поражения и боеприпасов – более чем в 22 раза, добавил Путин.
Президент России подчеркнул, что получаемый войсками в ходе СВО опыт в полной мере используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.
