Выпуск боеприпасов и средств поражения в России вырос в 22 раза – Путин

Выпуск боеприпасов и средств поражения в России вырос в 22 раза – Путин

2025-12-26T16:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции российские предприятия оборонно-промышленного комплекса нарастили производство средств поражения и боеприпасов более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раз. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по реализации госпрограммы вооружений.Как отметил глава государства, предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику, как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных сил РФ в целом.Так, производство бронетанковой техники выросло в 2,2 раза, легкобронированной техники – в 3,7 раза, военно-авиационной техники – в 4,6 раза, уточнил российский лидер.Кроме того, выпуск автомобильной техники вырос в 5,7 раза, ракетно-артиллерийского вооружения – в 9,6 раза, средств радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раз, средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз, средств поражения и боеприпасов – более чем в 22 раза, добавил Путин.Президент России подчеркнул, что получаемый войсками в ходе СВО опыт в полной мере используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколенияАрмия России получила новую партию истребителей Су-34Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз

