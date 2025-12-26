Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе пошел снег - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/v-simferopole-poshel-sneg--1152014930.html
В Симферополе пошел снег
В Симферополе пошел снег - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Симферополе пошел снег
Вечером в пятницу в Симферополе пошел первый в этом году снег. Сейчас в городе -1, ветра практически нет. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T18:26
2025-12-26T18:33
крым
симферополь
погода
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152014614_0:150:587:480_1920x0_80_0_0_4a28c2674f3b7d8dab33f12684d01ead.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу в Симферополе пошел первый в этом году снег. Сейчас в городе -1, ветра практически нет.Кроме того, о снеге сообщают жители Джанкоя и Красноперекопска. По прогнозам синоптиков, снег будет идти почти всю ночь.Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в регионе ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель.Прогнозируются гололед и изморозь, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный, 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы могут достигать 30 м/с.Также в Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды в Севастополе уже приостановлены рейсы катеров на северную сторону и к Артбухте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152014614_0:95:587:535_1920x0_80_0_0_b73f8bc4abd2d274fa3f8befeb789bcb.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, погода, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, общество
В Симферополе пошел снег

В Симферополе идет первый снег

18:26 26.12.2025 (обновлено: 18:33 26.12.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе пошел снег
В Симферополе пошел снег - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу в Симферополе пошел первый в этом году снег. Сейчас в городе -1, ветра практически нет.
Кроме того, о снеге сообщают жители Джанкоя и Красноперекопска. По прогнозам синоптиков, снег будет идти почти всю ночь.
© РИА Новости КрымВ Симферополе пошел снег
В Симферополе пошел снег - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым
В Симферополе пошел снег
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в регионе ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель.
Прогнозируются гололед и изморозь, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный, 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы могут достигать 30 м/с.
Также в Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды в Севастополе уже приостановлены рейсы катеров на северную сторону и к Артбухте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольПогодаКрымская погодаПогода в КрымуНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35В Крыму спасли человека из горящей квартиры
18:26В Симферополе пошел снег
18:18В Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусы
18:05Как в новогодние праздники будут работать медучреждения Крыма
17:53Зеленский анонсировал встречу с Трампом по вопросу территорий
17:37На Ай-Петри в эти выходные отменили экскурсии из-за непогоды
17:13Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
17:07Умывший детей зеленкой торговец получил срок
16:57Керченско-Феодосийская десантная операция: слава и боль Крыма
16:40Выпуск боеприпасов и средств поражения в России вырос в 22 раза – Путин
16:21В Севастополе непогода остановила катера
16:03Сколько в Крыму запасов воды к концу 2025 года
15:40Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок
15:38Инициатива Крыма: в следующем году россиянам могут частично списать долги
15:27Имена и эпохи: в Крыму пополнили Зал славы журналистики
15:17И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников
15:04Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
15:03Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений
14:54В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры
14:51На Украине хотят ужесточить ограничения русского языка
Лента новостейМолния