В Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. На улицы Симферополя в пятницу вышли традиционные новогодние троллейбусы, украшенные тематическим декором. Они будут радовать жителей и гостей города до окончания рождественских праздников, сообщает администрация крымской столицы.Пассажиров ждут приятные сюрпризы — в пути можно будет получить небольшие сувениры и зарядиться праздничным настроением, отметили власти.Ранее администрация Симферополя сообщила, что в новогоднюю ночь общественный транспорт города будет работать в режиме выходных и праздничных дней, то есть максимально до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

