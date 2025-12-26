Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусы - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусы
В Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусы - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусы
На улицы Симферополя в пятницу вышли традиционные новогодние троллейбусы, украшенные тематическим декором. Они будут радовать жителей и гостей города до... РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. На улицы Симферополя в пятницу вышли традиционные новогодние троллейбусы, украшенные тематическим декором. Они будут радовать жителей и гостей города до окончания рождественских праздников, сообщает администрация крымской столицы.Пассажиров ждут приятные сюрпризы — в пути можно будет получить небольшие сувениры и зарядиться праздничным настроением, отметили власти.Ранее администрация Симферополя сообщила, что в новогоднюю ночь общественный транспорт города будет работать в режиме выходных и праздничных дней, то есть максимально до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, симферополь, городская среда, транспорт, общественный транспорт, новый год 2026, новости крыма
В Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусы

Традиционные новогодние троллейбусы вышли на маршруты в Симферополе

18:18 26.12.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяНовогодний троллейбус в Симферополе
Новогодний троллейбус в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. На улицы Симферополя в пятницу вышли традиционные новогодние троллейбусы, украшенные тематическим декором. Они будут радовать жителей и гостей города до окончания рождественских праздников, сообщает администрация крымской столицы.
© Пресс-служба администрации СимферополяНовогодний троллейбус в Симферополе
Новогодний троллейбус в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Новогодний троллейбус в Симферополе
"Новогодние троллейбусы будут курсировать по городским маршрутам № 5, № 7 и № 10. Запуск тематического транспорта, посвященного новогодним праздникам, уже стал доброй традицией для Симферополя", - говорится в сообщении.
Пассажиров ждут приятные сюрпризы — в пути можно будет получить небольшие сувениры и зарядиться праздничным настроением, отметили власти.
© Пресс-служба администрации СимферополяНовогодний троллейбус в Симферополе
Новогодний троллейбус в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Новогодний троллейбус в Симферополе
Ранее администрация Симферополя сообщила, что в новогоднюю ночь общественный транспорт города будет работать в режиме выходных и праздничных дней, то есть максимально до 23:00.
