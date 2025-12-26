https://crimea.ria.ru/20251226/v-sevastopole-perekryli-reyd-1151997991.html

В Севастополе перекрыли рейд

В Севастополе перекрыли рейд

Катера и паромы в Севастополе приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

2025-12-26T10:33

2025-12-26T10:33

2025-12-26T10:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Наземный транспорт будет отправляться с площадей Нахимова и Захарова, уточнили в дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Порывы ветра до 20 метров в секунду и дождь ожидаются в Севастополе в пятницу, 26 декабря, предупредили ранее в региональном главке МЧС России. Кроме того, синоптики прогнозируют пятиметровые волны, снег и обледенение судов в воскресенье и понедельник. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

