В Севастополе открылась новогодняя ярмарка
В Севастополе на площади Нахимова открылась новогодняя ярмарка – она будет работать до 10 января, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на площади Нахимова открылась новогодняя ярмарка – она будет работать до 10 января, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Площадка будет открыта ежедневно с 11.00 до 23.00, а в новогоднюю ночь – до 02.00. На ярмарке работают фудкорты, предлагают сладости от местных кондитеров, игрушки и украшения для елок.
"Не менее насыщенная праздничная программа продолжается у бухты Казачья. Здесь до 11 января 2026 года гостей ждут деревянные домики-лавки с изделиями местных ремесленников, а также фудкорты от севастопольских производителей", – добавил Развожаев.
Для маленьких гостей ярмарки приготовили развлекательную программу: будут показывать мультики, проводить мастер-классы и анимационные квесты. Конечно же, не обойдется и без Деда Мороза и Снегурочки.
"Кроме того, в преддверии праздников во всех районах Севастополя организованы 20 елочных ярмарок. Хвойные деревья доставлены из Перми, Пензы и Республики Башкортостан, и на всю продукцию имеются необходимые документы – карантинный сертификат и товаротранспортная накладная. Елочные базары работают ежедневно с 08:00 до 21:00 до 31 декабря", – заключил губернатор.
Ранее сообщалось
что в Ялте с 15 декабря работают елочные базары и торговые локации с новогодними сувенирами.
