В Севастополе открылась новогодняя ярмарка

В Севастополе открылась новогодняя ярмарка

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на площади Нахимова открылась новогодняя ярмарка – она будет работать до 10 января, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Площадка будет открыта ежедневно с 11.00 до 23.00, а в новогоднюю ночь – до 02.00. На ярмарке работают фудкорты, предлагают сладости от местных кондитеров, игрушки и украшения для елок."Не менее насыщенная праздничная программа продолжается у бухты Казачья. Здесь до 11 января 2026 года гостей ждут деревянные домики-лавки с изделиями местных ремесленников, а также фудкорты от севастопольских производителей", – добавил Развожаев.Для маленьких гостей ярмарки приготовили развлекательную программу: будут показывать мультики, проводить мастер-классы и анимационные квесты. Конечно же, не обойдется и без Деда Мороза и Снегурочки.Ранее сообщалось, что в Ялте с 15 декабря работают елочные базары и торговые локации с новогодними сувенирами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в СудакеПоздравление с Новым годом от пресс-центра РИА Новости КрымПарковку на площади Нахимова в Севастополе закроют на новогодние каникулы

