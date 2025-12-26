Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открылась новогодняя ярмарка - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Севастополе открылась новогодняя ярмарка
В Севастополе открылась новогодняя ярмарка - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Севастополе открылась новогодняя ярмарка
В Севастополе на площади Нахимова открылась новогодняя ярмарка – она будет работать до 10 января, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T19:01
2025-12-26T19:01
севастополь
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152013078_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_707f8448148fb20982ad4bff307501db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на площади Нахимова открылась новогодняя ярмарка – она будет работать до 10 января, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Площадка будет открыта ежедневно с 11.00 до 23.00, а в новогоднюю ночь – до 02.00. На ярмарке работают фудкорты, предлагают сладости от местных кондитеров, игрушки и украшения для елок."Не менее насыщенная праздничная программа продолжается у бухты Казачья. Здесь до 11 января 2026 года гостей ждут деревянные домики-лавки с изделиями местных ремесленников, а также фудкорты от севастопольских производителей", – добавил Развожаев.Для маленьких гостей ярмарки приготовили развлекательную программу: будут показывать мультики, проводить мастер-классы и анимационные квесты. Конечно же, не обойдется и без Деда Мороза и Снегурочки.Ранее сообщалось, что в Ялте с 15 декабря работают елочные базары и торговые локации с новогодними сувенирами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогоднюю елку из лодок и якорей установили в СудакеПоздравление с Новым годом от пресс-центра РИА Новости КрымПарковку на площади Нахимова в Севастополе закроют на новогодние каникулы
В Севастополе открылась новогодняя ярмарка

В Севастополе на площади Нахимова открылась новогодняя ярмарка

19:01 26.12.2025
 
В Севастополе открылась городская новогодняя ярмарка
В Севастополе открылась городская новогодняя ярмарка
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на площади Нахимова открылась новогодняя ярмарка – она будет работать до 10 января, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Площадка будет открыта ежедневно с 11.00 до 23.00, а в новогоднюю ночь – до 02.00. На ярмарке работают фудкорты, предлагают сладости от местных кондитеров, игрушки и украшения для елок.
"Не менее насыщенная праздничная программа продолжается у бухты Казачья. Здесь до 11 января 2026 года гостей ждут деревянные домики-лавки с изделиями местных ремесленников, а также фудкорты от севастопольских производителей", – добавил Развожаев.
Для маленьких гостей ярмарки приготовили развлекательную программу: будут показывать мультики, проводить мастер-классы и анимационные квесты. Конечно же, не обойдется и без Деда Мороза и Снегурочки.
"Кроме того, в преддверии праздников во всех районах Севастополя организованы 20 елочных ярмарок. Хвойные деревья доставлены из Перми, Пензы и Республики Башкортостан, и на всю продукцию имеются необходимые документы – карантинный сертификат и товаротранспортная накладная. Елочные базары работают ежедневно с 08:00 до 21:00 до 31 декабря", – заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Ялте с 15 декабря работают елочные базары и торговые локации с новогодними сувенирами.
