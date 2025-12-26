https://crimea.ria.ru/20251226/v-sevastopole-nepogoda-ostanovila-katera-1152009599.html

В Севастополе непогода остановила катера

В Севастополе непогода остановила катера - РИА Новости Крым, 26.12.2025

В Севастополе непогода остановила катера

В Севастополе в связи с ухудшением погоды приостановлены рейсы катеров на северную сторону и к Артбухте. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T16:21

2025-12-26T16:21

2025-12-26T16:35

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

городская среда

департамент транспорта севастополя

логистика

погода

крымская погода

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ухудшением погоды приостановлены рейсы катеров на северную сторону и к Артбухте. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Морское сообщение в городе-герое в пятницу закрывают не впервые. В 10:29 в Севастополе остановили морской транспорт. В 14:37 поступило сообщение, что катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. В 15:00 закрыли линию "Радиогорка – Артбухта".Ранее стало известно, что в Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение.Как сообщалось, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь заметет снегомМетель в Крыму и штормовой ветер - когда ждать удара стихии На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварий

севастополь

2025

Новости

