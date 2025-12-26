Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/v-sevastopole-dvukh-bratev-podozrevayut-v-pokushenii-na-sbyt-narkotikov-1151995950.html
В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков. По месту жительства мужчин были обнаружены запрещенные вещества, расфасованные на разовые РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T09:48
2025-12-26T09:49
наркотики
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости севастополя
севастополь
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_291:432:1443:1080_1920x0_80_0_0_ee7c71ba07c97fd151a72025629c1375.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков. По месту жительства мужчин были обнаружены запрещенные вещества, расфасованные на разовые дозы. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Силовики установили, что 22-летний наркозависимый молодой человек с октября 2025 года работал курьером онлайн-магазина наркотиков. Посредством интернет-мессенджера он получал от своих кураторов координаты тайниковых закладок с оптовыми партиями запрещенных веществ.Часть наркотиков была расфасована на разовые дозы с использованием слепков из гипсовой штукатурки, внутрь которых помещались запрещенные вещества, уточнили силовики.Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двадцати лет тюрьмы.Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 26-летний брат злоумышленника, который также причастен к незаконному обороту наркотиков, рассказали в УФСБ."У него изъяты разовые дозы кокаина, клефедрона, каннабиса, МДМА. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Севастополе за наркоторговлю и сбыт запрещенных веществ будут судить 24-летнюю местную жительницу. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в КрымуМолодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлю
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_35369427e5ca16d7b9af3db00debec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наркотики, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости севастополя, севастополь, закон и право
В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков

УФСБ: двое мужчин из Севастополя подозреваются в покушении на сбыт наркотиков

09:48 26.12.2025 (обновлено: 09:49 26.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков. По месту жительства мужчин были обнаружены запрещенные вещества, расфасованные на разовые дозы. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Силовики установили, что 22-летний наркозависимый молодой человек с октября 2025 года работал курьером онлайн-магазина наркотиков. Посредством интернет-мессенджера он получал от своих кураторов координаты тайниковых закладок с оптовыми партиями запрещенных веществ.
"После изъятия свертки с наркотиком он перевозил домой, там расфасовывал на разовые дозы и закладывал их на территории Севастополя. По месту жительства наркодилера обнаружены и изъяты наркотические средства: мефедрон, соль, марихуана, кокаин, амфетамин, клефедрон и МДМА общей массой около 700 граммов", – сказано в сообщении.
Часть наркотиков была расфасована на разовые дозы с использованием слепков из гипсовой штукатурки, внутрь которых помещались запрещенные вещества, уточнили силовики.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двадцати лет тюрьмы.
Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 26-летний брат злоумышленника, который также причастен к незаконному обороту наркотиков, рассказали в УФСБ.
"У него изъяты разовые дозы кокаина, клефедрона, каннабиса, МДМА. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе за наркоторговлю и сбыт запрещенных веществ будут судить 24-летнюю местную жительницу. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков
18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлю
 
наркотикиУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНовости СевастополяСевастопольЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:11Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
10:00На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах
09:56За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
09:48В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
09:39Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории
09:31Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в России
09:12Пожар в порту Темрюка локализовали
08:58Пожар в Севастополе - что известно
08:45Как отдохнуть по-настоящему - ученые назвали семь типов отдыха
08:35Российский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году
08:20Ни строчки в Ялте: почему вдохновение покинуло поэта Семена Надсона
07:45Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского
07:1877 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
06:45Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту
06:02Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму
00:01Мощный удар стихии в Крыму - прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 декабря
22:51Всеобщая мобилизация на Украине и выселение Долиной из квартиры – главное
22:26"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом
22:19Как и зачем проверяют мандарины при ввозе в Россию
Лента новостейМолния