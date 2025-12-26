https://crimea.ria.ru/20251226/v-sevastopole-dvukh-bratev-podozrevayut-v-pokushenii-na-sbyt-narkotikov-1151995950.html

В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков

В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 26.12.2025

В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков

В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков. По месту жительства мужчин были обнаружены запрещенные вещества, расфасованные на разовые РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T09:48

2025-12-26T09:48

2025-12-26T09:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков. По месту жительства мужчин были обнаружены запрещенные вещества, расфасованные на разовые дозы. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Силовики установили, что 22-летний наркозависимый молодой человек с октября 2025 года работал курьером онлайн-магазина наркотиков. Посредством интернет-мессенджера он получал от своих кураторов координаты тайниковых закладок с оптовыми партиями запрещенных веществ.Часть наркотиков была расфасована на разовые дозы с использованием слепков из гипсовой штукатурки, внутрь которых помещались запрещенные вещества, уточнили силовики.Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двадцати лет тюрьмы.Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 26-летний брат злоумышленника, который также причастен к незаконному обороту наркотиков, рассказали в УФСБ."У него изъяты разовые дозы кокаина, клефедрона, каннабиса, МДМА. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Севастополе за наркоторговлю и сбыт запрещенных веществ будут судить 24-летнюю местную жительницу. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в КрымуМолодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлю

