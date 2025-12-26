https://crimea.ria.ru/20251226/v-rossii-utverdili-programmu-bezopasnosti-poletov-grazhdanskikh-samoletov-1152018734.html
В России утвердили программу безопасности полетов гражданских самолетов
В России утвердили программу безопасности полетов гражданских самолетов - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В России утвердили программу безопасности полетов гражданских самолетов
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских самолетов. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовых... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T23:16
2025-12-26T23:16
2025-12-26T23:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских самолетов. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.Одна из целей программы – достижение и поддержание уровня безопасности, соответствующего стандартам Международной организации гражданской авиации и лучшим мировым практикам (ИКАО). Это необходимо сделать в течение года - с 2026 по 2027-й. Ответственный исполнитель – Минтранс.Помимо этого, документ предусматривает создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания: с четком разграничением между человеческой ошибкой, нарушением требований и халатностью.Ответственность за усиление контроля за аутентичностью компонентов гражданских судов возложена на Росавиацию и Ространснадзор. Сроки выполнения - 2026-2027 годы.
В России утвердили программу безопасности полетов гражданских самолетов
В РФ безопасность полетов гражданской авиации приведут в соответствие со стандартами ИКАО
23:16 26.12.2025 (обновлено: 23:22 26.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских самолетов. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
"Утвердить прилагаемые программу безопасности полетов; показатели приемлемого уровня безопасности в гражданской авиации", — говорится в распоряжении.
Одна из целей программы – достижение и поддержание уровня безопасности, соответствующего стандартам Международной организации гражданской авиации и лучшим мировым практикам (ИКАО). Это необходимо сделать в течение года - с 2026 по 2027-й. Ответственный исполнитель – Минтранс.
Помимо этого, документ предусматривает создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания: с четком разграничением между человеческой ошибкой, нарушением требований и халатностью.
Ответственность за усиление контроля за аутентичностью компонентов гражданских судов возложена на Росавиацию и Ространснадзор. Сроки выполнения - 2026-2027 годы.
