https://crimea.ria.ru/20251226/v-rossii-utverdili-programmu-bezopasnosti-poletov-grazhdanskikh-samoletov-1152018734.html

В России утвердили программу безопасности полетов гражданских самолетов

В России утвердили программу безопасности полетов гражданских самолетов - РИА Новости Крым, 26.12.2025

В России утвердили программу безопасности полетов гражданских самолетов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских самолетов. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовых... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T23:16

2025-12-26T23:16

2025-12-26T23:22

россия

авиация

михаил мишустин

закон и право

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122926384_0:84:1625:998_1920x0_80_0_0_1f7931e182876ba93f4c49caf08d168e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских самолетов. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.Одна из целей программы – достижение и поддержание уровня безопасности, соответствующего стандартам Международной организации гражданской авиации и лучшим мировым практикам (ИКАО). Это необходимо сделать в течение года - с 2026 по 2027-й. Ответственный исполнитель – Минтранс.Помимо этого, документ предусматривает создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания: с четком разграничением между человеческой ошибкой, нарушением требований и халатностью.Ответственность за усиление контроля за аутентичностью компонентов гражданских судов возложена на Росавиацию и Ространснадзор. Сроки выполнения - 2026-2027 годы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авиация, михаил мишустин, закон и право, новости