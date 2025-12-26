Рейтинг@Mail.ru
В Одессе горят порт и объекты энергетики
В Одессе и области горят объекты энергетики и портовой инфраструктуры после ночных взрывов. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер.
2025-12-26T10:25
2025-12-26T10:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Одессе и области горят объекты энергетики и портовой инфраструктуры после ночных взрывов. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер.В результате возникли пожары. При этом погибших и пострадавших нет, отметил он.В ночь на 23 декабря в Одессе были повреждены объекты энергетической, портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техникиВ Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодняВзрывы на Украине: в Одессе горит энергообъект
В Одессе горят порт и объекты энергетики

В Одессе горят объекты энергетики и портовой инфраструктуры – власти

10:25 26.12.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Одессе и области горят объекты энергетики и портовой инфраструктуры после ночных взрывов. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер.
"Под атакой оказались Измаильский и Одесский районы области, а также сам город. Воздушные удары вызвали новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
В результате возникли пожары. При этом погибших и пострадавших нет, отметил он.
В ночь на 23 декабря в Одессе были повреждены объекты энергетической, портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
