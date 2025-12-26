https://crimea.ria.ru/20251226/v-odesse-goryat-port-i-obekty-energetiki-1151997831.html
В Одессе горят порт и объекты энергетики
удары по украине
взрывы на украине
пожар
одесса
новости сво
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Одессе и области горят объекты энергетики и портовой инфраструктуры после ночных взрывов. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер.В результате возникли пожары. При этом погибших и пострадавших нет, отметил он.В ночь на 23 декабря в Одессе были повреждены объекты энергетической, портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техникиВ Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодняВзрывы на Украине: в Одессе горит энергообъект
