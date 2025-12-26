https://crimea.ria.ru/20251226/v-novykh-regionakh-rossii-vosstanovili-50-pravoslavnykh-khramov-1152015895.html
В новых регионах России восстановили 50 православных храмов
В новых регионах России восстановили 50 православных храмов - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В новых регионах России восстановили 50 православных храмов
Русская православная церковь с 2022 года восстановила 50 храмов в новых субъектах РФ. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T21:53
2025-12-26T21:53
2025-12-26T21:53
рпц (русская православная церковь)
новые регионы россии
гуманитарная помощь
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521991_0:13:1620:924_1920x0_80_0_0_35e3cf5118ceef26c917a8004ddb79e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Русская православная церковь с 2022 года восстановила 50 храмов в новых субъектах РФ. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на заседании священного синода РПЦ.Он также сообщил, что с марта 2022 года на счета Московской патриархии и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению собрано 1,53 миллиарда рублей. Деньги потратили на закупку и отправку гуманитарной помощи в Донбасс и Новороссию, а также в Курскую область. Кроме того, деньги пошли на помощь беженцам в пунктах временного размещения, прямую помощь пострадавшим мирным гражданам, закупку необходимого оборудования, медицинскую помощь.По состоянию на 15 декабря сотрудники патриаршей гуманитарной миссии и специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 205 поездок и доставили 1221 тонну гуманитарных грузов в пострадавшие населенные пункты Херсонской области и Донбасса, добавил глава синодального отдела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранительВСУ разрушили сотни храмов на территории РоссииДеревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521991_114:0:1554:1080_1920x0_80_0_0_73c2f3e232a347cc6195de23ef2bfa58.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рпц (русская православная церковь), новые регионы россии, гуманитарная помощь, общество, новости
В новых регионах России восстановили 50 православных храмов
РПЦ с 2022 года восстановила 50 православных храмов в новых регионах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Русская православная церковь с 2022 года восстановила 50 храмов в новых субъектах РФ. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на заседании священного синода РПЦ.
"С июня 2022 года Финансово-хозяйственным управлением осуществляется работа по составлению списка разрушенных и требующих восстановления храмов на воссоединившихся территориях. По состоянию на декабрь 2025 года на 50 объектах из данного списка работы полностью завершены", - рассказал Легойда.
Он также сообщил, что с марта 2022 года на счета Московской патриархии и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению собрано 1,53 миллиарда рублей. Деньги потратили на закупку и отправку гуманитарной помощи в Донбасс и Новороссию, а также в Курскую область.
Кроме того, деньги пошли на помощь беженцам в пунктах временного размещения, прямую помощь пострадавшим мирным гражданам, закупку необходимого оборудования, медицинскую помощь.
"За истекший период в епархиях собрано, закуплено и передано более 4200 тонн гуманитарной помощи. В том числе свыше 2980 тонн были направлены в епархии, находящиеся на территории проведения специальной военной операции", - проинформировал Легойда.
По состоянию на 15 декабря сотрудники патриаршей гуманитарной миссии и специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 205 поездок и доставили 1221 тонну гуманитарных грузов в пострадавшие населенные пункты Херсонской области и Донбасса, добавил глава синодального отдела.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: