https://crimea.ria.ru/20251226/v-novykh-regionakh-rossii-vosstanovili-50-pravoslavnykh-khramov-1152015895.html

В новых регионах России восстановили 50 православных храмов

В новых регионах России восстановили 50 православных храмов - РИА Новости Крым, 26.12.2025

В новых регионах России восстановили 50 православных храмов

Русская православная церковь с 2022 года восстановила 50 храмов в новых субъектах РФ. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T21:53

2025-12-26T21:53

2025-12-26T21:53

рпц (русская православная церковь)

новые регионы россии

гуманитарная помощь

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521991_0:13:1620:924_1920x0_80_0_0_35e3cf5118ceef26c917a8004ddb79e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Русская православная церковь с 2022 года восстановила 50 храмов в новых субъектах РФ. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на заседании священного синода РПЦ.Он также сообщил, что с марта 2022 года на счета Московской патриархии и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению собрано 1,53 миллиарда рублей. Деньги потратили на закупку и отправку гуманитарной помощи в Донбасс и Новороссию, а также в Курскую область. Кроме того, деньги пошли на помощь беженцам в пунктах временного размещения, прямую помощь пострадавшим мирным гражданам, закупку необходимого оборудования, медицинскую помощь.По состоянию на 15 декабря сотрудники патриаршей гуманитарной миссии и специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 205 поездок и доставили 1221 тонну гуманитарных грузов в пострадавшие населенные пункты Херсонской области и Донбасса, добавил глава синодального отдела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранительВСУ разрушили сотни храмов на территории РоссииДеревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рпц (русская православная церковь), новые регионы россии, гуманитарная помощь, общество, новости