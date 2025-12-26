Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
В новых регионах России восстановили 50 православных храмов
В новых регионах России восстановили 50 православных храмов - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В новых регионах России восстановили 50 православных храмов
Русская православная церковь с 2022 года восстановила 50 храмов в новых субъектах РФ. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с... РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Русская православная церковь с 2022 года восстановила 50 храмов в новых субъектах РФ. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на заседании священного синода РПЦ.Он также сообщил, что с марта 2022 года на счета Московской патриархии и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению собрано 1,53 миллиарда рублей. Деньги потратили на закупку и отправку гуманитарной помощи в Донбасс и Новороссию, а также в Курскую область. Кроме того, деньги пошли на помощь беженцам в пунктах временного размещения, прямую помощь пострадавшим мирным гражданам, закупку необходимого оборудования, медицинскую помощь.По состоянию на 15 декабря сотрудники патриаршей гуманитарной миссии и специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 205 поездок и доставили 1221 тонну гуманитарных грузов в пострадавшие населенные пункты Херсонской области и Донбасса, добавил глава синодального отдела.
В новых регионах России восстановили 50 православных храмов

РПЦ с 2022 года восстановила 50 православных храмов в новых регионах России

21:53 26.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРаспятие в православном храме
Распятие в православном храме - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Русская православная церковь с 2022 года восстановила 50 храмов в новых субъектах РФ. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на заседании священного синода РПЦ.
"С июня 2022 года Финансово-хозяйственным управлением осуществляется работа по составлению списка разрушенных и требующих восстановления храмов на воссоединившихся территориях. По состоянию на декабрь 2025 года на 50 объектах из данного списка работы полностью завершены", - рассказал Легойда.
Он также сообщил, что с марта 2022 года на счета Московской патриархии и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению собрано 1,53 миллиарда рублей. Деньги потратили на закупку и отправку гуманитарной помощи в Донбасс и Новороссию, а также в Курскую область.
Кроме того, деньги пошли на помощь беженцам в пунктах временного размещения, прямую помощь пострадавшим мирным гражданам, закупку необходимого оборудования, медицинскую помощь.
"За истекший период в епархиях собрано, закуплено и передано более 4200 тонн гуманитарной помощи. В том числе свыше 2980 тонн были направлены в епархии, находящиеся на территории проведения специальной военной операции", - проинформировал Легойда.
По состоянию на 15 декабря сотрудники патриаршей гуманитарной миссии и специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 205 поездок и доставили 1221 тонну гуманитарных грузов в пострадавшие населенные пункты Херсонской области и Донбасса, добавил глава синодального отдела.
