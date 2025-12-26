Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/v-novorossiyske-zhenschina-nezakonno-pereplanirovala-kvartiru-dlya-prodazhi-1151998806.html
В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи
В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи
В Новороссийске женщина незаконно перепланировала свой дом в несколько квартир-студий для продажи, сообщают в краевом МВД. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T11:05
2025-12-26T11:05
новороссийск
мошенничество
мвд по краснодарскому краю
новости
недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8acda5a5ef31567a8e743cd8c8bb66e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Новороссийске женщина незаконно перепланировала свой дом в несколько квартир-студий для продажи, сообщают в краевом МВД.По данным полиции, 46-летняя местная жительница сделала из своего частного дома 15 квартир-студий и начала продавать их как доли в введенном в эксплуатацию здании, заведомо зная, что тип ее земель не предназначен для многоквартирного строения. Тем не менее, мошеннице удалось обмануть 8 человек и получить от них около 16 млн рублей.Уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" передано в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе сожителей приговорили к двум и трем годам лишения свободы условно за мошенничество при продаже квартирСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млнПодарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обманаПенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_842173ebcdebc82348b77bcd816b04e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, мошенничество, мвд по краснодарскому краю, новости, недвижимость
В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи

В Новороссийске женщина незаконно сделала из своего дома несколько студий и продала их

11:05 26.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Новороссийске женщина незаконно перепланировала свой дом в несколько квартир-студий для продажи, сообщают в краевом МВД.
По данным полиции, 46-летняя местная жительница сделала из своего частного дома 15 квартир-студий и начала продавать их как доли в введенном в эксплуатацию здании, заведомо зная, что тип ее земель не предназначен для многоквартирного строения. Тем не менее, мошеннице удалось обмануть 8 человек и получить от них около 16 млн рублей.
"Позднее здание признали самовольной постройкой, и суд постановил его снести. Чтобы возместить ущерб пострадавшим, на имущество женщины наложен арест на сумму свыше 22 миллионов рублей", – рассказали в МВД.
Уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" передано в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе сожителей приговорили к двум и трем годам лишения свободы условно за мошенничество при продаже квартир
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млн
Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обмана
Пенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
 
НовороссийскМошенничествоМВД по Краснодарскому краюНовостиНедвижимость
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина
12:28Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
12:21Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
12:19За вымогательство и хищение крымчанин получил 8 лет колонии
12:10Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену
12:00Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком
11:51Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений
11:45Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
11:27В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
11:18Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников
11:11Парковку на площади Нахимова в Севастополе закроют на новогодние каникулы
11:05В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи
10:56Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки
10:45В Крыму возбудили несколько дел за нарушение закона о рекламе
10:33В Севастополе перекрыли рейд
10:25В Одессе горят порт и объекты энергетики
10:11Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
10:00На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах
09:56За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
09:48В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
Лента новостейМолния