https://crimea.ria.ru/20251226/v-novorossiyske-zhenschina-nezakonno-pereplanirovala-kvartiru-dlya-prodazhi-1151998806.html

В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи

В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи - РИА Новости Крым, 26.12.2025

В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи

В Новороссийске женщина незаконно перепланировала свой дом в несколько квартир-студий для продажи, сообщают в краевом МВД. РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T11:05

2025-12-26T11:05

2025-12-26T11:05

новороссийск

мошенничество

мвд по краснодарскому краю

новости

недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8acda5a5ef31567a8e743cd8c8bb66e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Новороссийске женщина незаконно перепланировала свой дом в несколько квартир-студий для продажи, сообщают в краевом МВД.По данным полиции, 46-летняя местная жительница сделала из своего частного дома 15 квартир-студий и начала продавать их как доли в введенном в эксплуатацию здании, заведомо зная, что тип ее земель не предназначен для многоквартирного строения. Тем не менее, мошеннице удалось обмануть 8 человек и получить от них около 16 млн рублей.Уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" передано в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе сожителей приговорили к двум и трем годам лишения свободы условно за мошенничество при продаже квартирСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млнПодарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обманаПенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск

новороссийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, мошенничество, мвд по краснодарскому краю, новости, недвижимость