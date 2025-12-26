https://crimea.ria.ru/20251226/v-novorossiyske-zhenschina-nezakonno-pereplanirovala-kvartiru-dlya-prodazhi-1151998806.html
В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи
В Новороссийске женщина незаконно перепланировала свой дом в несколько квартир-студий для продажи, сообщают в краевом МВД. РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Новороссийске женщина незаконно перепланировала свой дом в несколько квартир-студий для продажи, сообщают в краевом МВД.По данным полиции, 46-летняя местная жительница сделала из своего частного дома 15 квартир-студий и начала продавать их как доли в введенном в эксплуатацию здании, заведомо зная, что тип ее земель не предназначен для многоквартирного строения. Тем не менее, мошеннице удалось обмануть 8 человек и получить от них около 16 млн рублей.Уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" передано в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе сожителей приговорили к двум и трем годам лишения свободы условно за мошенничество при продаже квартирСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млнПодарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обманаПенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
