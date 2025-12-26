Рейтинг@Mail.ru
В МИД России оценили украинский вариант мирного плана - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В МИД России оценили украинский вариант мирного плана
В МИД России оценили украинский вариант мирного плана - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В МИД России оценили украинский вариант мирного плана
Представленный Киевом план урегулирования конфликта радикально отличается от того, что обсуждают Россия и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T19:44
2025-12-26T19:44
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
украина
россия
сша
политика
внешняя политика
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Представленный Киевом план урегулирования конфликта радикально отличается от того, что обсуждают Россия и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".По словам Рябкова, киевский режим и его спонсоры в Евросоюзе не настроены на мирное решение конфликта на Украине, поэтому они удвоили усилия по торпедированию договоренности на фоне приближения к урегулированию.Он также подчеркнул, что Москва не может выходить за рамки тех договоренностей, которые были достигнуты на российско-американском саммите в Анкоридже. В противном случае "никакой договоренности получиться не может", подчеркнул замглавы МИД РФ.Украинский проект мирного планаВ среду был обнародовал 20 пунктов мирного плана, который, по его словам, сейчас согласовывается с США и с Россией. В частности, документ не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими, тогда как в ранее представленном США проекте плана эти пункты присутствовали.В украинском проекте плана содержатся пункты о подтверждении суверенитета и безъядерного статуса Украины; заключении безоговорочного соглашения о ненападении между Москвой и Киевом; гарантии безопасности для Украины по примеру статьи 5 устава НАТО.Кроме того, Киев предлагает установить численность ВСУ в мирное время в 800 тысяч человек; зафиксировать вступление Украины в ЕС "в определенный срок"; обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских, детей и политзаключенных.По вопросу территорий как один из вариантов предлагается выход РФ из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ВСУ "стоят там, где стоят".Также украинский план предусматривает демилитаризацию Кинбурнской косы; введение образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам; проведение выборов на Украине "как можно скорее после подписания соглашения".В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
украина
россия
сша
В МИД России оценили украинский вариант мирного плана

Украинский вариант плана радикально отличается от обсуждаемого РФ и США варианта – Рябков

© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр "Москва-Сити" с Большого Москворецкого моста. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Представленный Киевом план урегулирования конфликта радикально отличается от того, что обсуждают Россия и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной", – цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Рябкова, киевский режим и его спонсоры в Евросоюзе не настроены на мирное решение конфликта на Украине, поэтому они удвоили усилия по торпедированию договоренности на фоне приближения к урегулированию.
Он также подчеркнул, что Москва не может выходить за рамки тех договоренностей, которые были достигнуты на российско-американском саммите в Анкоридже. В противном случае "никакой договоренности получиться не может", подчеркнул замглавы МИД РФ.

Украинский проект мирного плана

В среду был обнародовал 20 пунктов мирного плана, который, по его словам, сейчас согласовывается с США и с Россией. В частности, документ не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими, тогда как в ранее представленном США проекте плана эти пункты присутствовали.
В украинском проекте плана содержатся пункты о подтверждении суверенитета и безъядерного статуса Украины; заключении безоговорочного соглашения о ненападении между Москвой и Киевом; гарантии безопасности для Украины по примеру статьи 5 устава НАТО.
Кроме того, Киев предлагает установить численность ВСУ в мирное время в 800 тысяч человек; зафиксировать вступление Украины в ЕС "в определенный срок"; обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских, детей и политзаключенных.
По вопросу территорий как один из вариантов предлагается выход РФ из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ВСУ "стоят там, где стоят".
Также украинский план предусматривает демилитаризацию Кинбурнской косы; введение образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам; проведение выборов на Украине "как можно скорее после подписания соглашения".
В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
