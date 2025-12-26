https://crimea.ria.ru/20251226/v-mid-rossii-otsenili-ukrainskiy-variant-mirnogo-plana-1152016280.html

В МИД России оценили украинский вариант мирного плана

Представленный Киевом план урегулирования конфликта радикально отличается от того, что обсуждают Россия и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T19:44

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей рябков

украина

россия

сша

политика

внешняя политика

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/34/1114113450_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3edde6621e831525d67917b68678c663.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Представленный Киевом план урегулирования конфликта радикально отличается от того, что обсуждают Россия и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".По словам Рябкова, киевский режим и его спонсоры в Евросоюзе не настроены на мирное решение конфликта на Украине, поэтому они удвоили усилия по торпедированию договоренности на фоне приближения к урегулированию.Он также подчеркнул, что Москва не может выходить за рамки тех договоренностей, которые были достигнуты на российско-американском саммите в Анкоридже. В противном случае "никакой договоренности получиться не может", подчеркнул замглавы МИД РФ.Украинский проект мирного планаВ среду был обнародовал 20 пунктов мирного плана, который, по его словам, сейчас согласовывается с США и с Россией. В частности, документ не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими, тогда как в ранее представленном США проекте плана эти пункты присутствовали.В украинском проекте плана содержатся пункты о подтверждении суверенитета и безъядерного статуса Украины; заключении безоговорочного соглашения о ненападении между Москвой и Киевом; гарантии безопасности для Украины по примеру статьи 5 устава НАТО.Кроме того, Киев предлагает установить численность ВСУ в мирное время в 800 тысяч человек; зафиксировать вступление Украины в ЕС "в определенный срок"; обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских, детей и политзаключенных.По вопросу территорий как один из вариантов предлагается выход РФ из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ВСУ "стоят там, где стоят".Также украинский план предусматривает демилитаризацию Кинбурнской косы; введение образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам; проведение выборов на Украине "как можно скорее после подписания соглашения".В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАОтказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг ЕвропыПереговоры России и США в Майами: что известно

2025

Новости

