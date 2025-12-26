https://crimea.ria.ru/20251226/v-mid-rossii-otsenili-ukrainskiy-variant-mirnogo-plana-1152016280.html
В МИД России оценили украинский вариант мирного плана
В МИД России оценили украинский вариант мирного плана - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В МИД России оценили украинский вариант мирного плана
Представленный Киевом план урегулирования конфликта радикально отличается от того, что обсуждают Россия и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T19:44
2025-12-26T19:44
2025-12-26T19:44
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
украина
россия
сша
политика
внешняя политика
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/34/1114113450_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3edde6621e831525d67917b68678c663.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Представленный Киевом план урегулирования конфликта радикально отличается от того, что обсуждают Россия и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".По словам Рябкова, киевский режим и его спонсоры в Евросоюзе не настроены на мирное решение конфликта на Украине, поэтому они удвоили усилия по торпедированию договоренности на фоне приближения к урегулированию.Он также подчеркнул, что Москва не может выходить за рамки тех договоренностей, которые были достигнуты на российско-американском саммите в Анкоридже. В противном случае "никакой договоренности получиться не может", подчеркнул замглавы МИД РФ.Украинский проект мирного планаВ среду был обнародовал 20 пунктов мирного плана, который, по его словам, сейчас согласовывается с США и с Россией. В частности, документ не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими, тогда как в ранее представленном США проекте плана эти пункты присутствовали.В украинском проекте плана содержатся пункты о подтверждении суверенитета и безъядерного статуса Украины; заключении безоговорочного соглашения о ненападении между Москвой и Киевом; гарантии безопасности для Украины по примеру статьи 5 устава НАТО.Кроме того, Киев предлагает установить численность ВСУ в мирное время в 800 тысяч человек; зафиксировать вступление Украины в ЕС "в определенный срок"; обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских, детей и политзаключенных.По вопросу территорий как один из вариантов предлагается выход РФ из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ВСУ "стоят там, где стоят".Также украинский план предусматривает демилитаризацию Кинбурнской косы; введение образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам; проведение выборов на Украине "как можно скорее после подписания соглашения".В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАОтказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг ЕвропыПереговоры России и США в Майами: что известно
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/34/1114113450_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_808498a9c6e7e2ff20f20ea41751e26e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, украина, россия, сша, политика, внешняя политика, новости сво, новости
В МИД России оценили украинский вариант мирного плана
Украинский вариант плана радикально отличается от обсуждаемого РФ и США варианта – Рябков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Представленный Киевом план урегулирования конфликта радикально отличается от того, что обсуждают Россия и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной", – цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Рябкова, киевский режим и его спонсоры в Евросоюзе не настроены на мирное решение конфликта на Украине, поэтому они удвоили усилия по торпедированию договоренности на фоне приближения к урегулированию.
Он также подчеркнул, что Москва не может выходить за рамки тех договоренностей, которые были достигнуты на российско-американском саммите в Анкоридже. В противном случае "никакой договоренности получиться не может", подчеркнул замглавы МИД РФ.
Украинский проект мирного плана
В среду был обнародовал 20 пунктов мирного плана, который, по его словам, сейчас согласовывается с США и с Россией. В частности, документ не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими
, тогда как в ранее представленном США проекте плана эти пункты присутствовали.
В украинском проекте плана содержатся пункты о подтверждении суверенитета и безъядерного статуса Украины; заключении безоговорочного соглашения о ненападении между Москвой и Киевом; гарантии безопасности для Украины по примеру статьи 5 устава НАТО.
Кроме того, Киев предлагает установить численность ВСУ в мирное время в 800 тысяч человек; зафиксировать вступление Украины в ЕС "в определенный срок"; обмен пленными "всех на всех", возвращение гражданских, детей и политзаключенных.
По вопросу территорий как один из вариантов предлагается выход РФ из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ВСУ "стоят там, где стоят".
Также украинский план предусматривает демилитаризацию Кинбурнской косы; введение образовательных программ в школах, способствующих пониманию и толерантности к различным культурам; проведение выборов на Украине "как можно скорее после подписания соглашения".
В Кремле анализируют материалы
по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: