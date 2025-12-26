https://crimea.ria.ru/20251226/v-krymu-zaderzhali-muzhchinu-za-soobscheniya-o-lozhnom-minirovanii-shkoly-1151999491.html
В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании одной из школ Симферополя, сообщают в МВД по РК.
По данным полиции, в экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из школ крымской столицы заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов со служебной собакой. Обследование показало, что никаких опасных предметов в здании нет.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым установили и задержали подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 31-летний безработный житель Симферопольского района. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений он позвонил на горячую линию экстренных служб и сообщил ложные сведения", – рассказали в МВД,
Мужчина заключен под стражу, на него заведено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Ранее сообщалось
, что в Севастополе полиция установила личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 14-летний школьник.
