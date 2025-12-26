Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
В Крыму задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании одной из школ Симферополя, сообщают в МВД по РК. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T11:27
2025-12-26T11:27
крым
новости крыма
происшествия
мвд по республике крым
школа
минирование
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании одной из школ Симферополя, сообщают в МВД по РК.По данным полиции, в экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из школ крымской столицы заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов со служебной собакой. Обследование показало, что никаких опасных предметов в здании нет."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым установили и задержали подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 31-летний безработный житель Симферопольского района. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений он позвонил на горячую линию экстренных служб и сообщил ложные сведения", – рассказали в МВД,Мужчина заключен под стражу, на него заведено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".Ранее сообщалось, что в Севастополе полиция установила личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 14-летний школьник.
В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы

В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании одной из школ Симферополя

11:27 26.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании одной из школ Симферополя, сообщают в МВД по РК.
По данным полиции, в экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из школ крымской столицы заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов со служебной собакой. Обследование показало, что никаких опасных предметов в здании нет.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым установили и задержали подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 31-летний безработный житель Симферопольского района. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений он позвонил на горячую линию экстренных служб и сообщил ложные сведения", – рассказали в МВД,
Мужчина заключен под стражу, на него заведено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Ранее сообщалось, что в Севастополе полиция установила личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 14-летний школьник.
