В Крыму возбудили несколько дел за нарушение закона о рекламе
2025-12-26T10:45
2025-12-26T10:45
2025-12-26T10:45
2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Крымское УФАС привлекло к ответственности юридические лица, которые не соблюдают закон о рекламе. Штрафы грозят магазину, тг-каналу и юридической компании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации УФАС, комиссионный магазин в Севастополе распространял рекламу о предоставлении потребительских займов, что является незаконным, если юрлицо не занимается профессиональной деятельностью в этой сфере.
"Ведомством установлено, что под указанными вывесками магазина осуществляет деятельность компания, которая не состоит в реестре микрофинансовых организаций, а также в реестре ломбардов. В случае установления вины компании ведомство применит меры административного воздействия", - пояснили в ведомстве.
Также, в одном из крымских ТГ-каналов был размещен рекламный пост об онлайн-магазине одежды. В сообщении содержались недостоверные утверждения и некорректные сравнения, обещающие цены на мировые бренды "в 7–10 раз ниже".
"Эти сведения не подтверждены и вводят потребителей в заблуждение. Кроме того, в рекламе отсутствовала обязательная пометка "реклама" и сведения о рекламодателе", - уточнили в пресс-службе.
Владельцу телеграм-канала направлено требование предоставить письменные пояснения и дополнительную информацию. Управление выяснит все обстоятельства дела. В случае установления нарушения ответчику грозит штраф.
Кроме того, ведомство возбудило дело в отношении юридической компании. Поводом послужила контекстная реклама в системе "Яндекс.Директ", которая вела на сайт компании. На нем размещалась информация об услугах по "списанию долгов и кредитов в Крыму по новому закону", которая создавала ложное представление о беспрепятственном списании долгов. В случае установления вины компании грозит штраф.
Ранее сообщалось, что в Крыму рассмотрят дело о нарушении рекламы
в сфере красоты, в которой разместили видеоролик с изображением президента России.
В июле ФАС предупредила
трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму. Операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" взимали дополнительную плату сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.
