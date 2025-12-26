https://crimea.ria.ru/20251226/v-krymu-vozbudili-neskolko-del-za-narushenie-zakona-o-reklame-1151998151.html

В Крыму возбудили несколько дел за нарушение закона о рекламе

В Крыму возбудили несколько дел за нарушение закона о рекламе

Крымское УФАС привлекло к ответственности юридические лица, которые не соблюдают закон о рекламе. Штрафы грозят магазину, тг-каналу и юридической компании. Об... РИА Новости Крым, 26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Крымское УФАС привлекло к ответственности юридические лица, которые не соблюдают закон о рекламе. Штрафы грозят магазину, тг-каналу и юридической компании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По информации УФАС, комиссионный магазин в Севастополе распространял рекламу о предоставлении потребительских займов, что является незаконным, если юрлицо не занимается профессиональной деятельностью в этой сфере.Также, в одном из крымских ТГ-каналов был размещен рекламный пост об онлайн-магазине одежды. В сообщении содержались недостоверные утверждения и некорректные сравнения, обещающие цены на мировые бренды "в 7–10 раз ниже".Владельцу телеграм-канала направлено требование предоставить письменные пояснения и дополнительную информацию. Управление выяснит все обстоятельства дела. В случае установления нарушения ответчику грозит штраф.Кроме того, ведомство возбудило дело в отношении юридической компании. Поводом послужила контекстная реклама в системе "Яндекс.Директ", которая вела на сайт компании. На нем размещалась информация об услугах по "списанию долгов и кредитов в Крыму по новому закону", которая создавала ложное представление о беспрепятственном списании долгов. В случае установления вины компании грозит штраф.Ранее сообщалось, что в Крыму рассмотрят дело о нарушении рекламы в сфере красоты, в которой разместили видеоролик с изображением президента России.В июле ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму. Операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" взимали дополнительную плату сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

