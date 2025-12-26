Рейтинг@Mail.ru
В Крыму спасли человека из горящей квартиры - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Крыму спасли человека из горящей квартиры
В Крыму спасли человека из горящей квартиры
В Крыму спасли человека из горящей квартиры
Сотрудники МЧС России спасли человека на пожаре в многоквартирном доме в Белогорском районе Крыма, сообщает пресс-служба республиканского главка ведомства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России спасли человека на пожаре в многоквартирном доме в Белогорском районе Крыма, сообщает пресс-служба республиканского главка ведомства.Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Причиной возгорания стало замыкание электрообогревателя.С наступлением холодов крымчане повсеместно используют электрические обогреватели. Спасатели призывают граждан не допускать перегрева оборудования, регулярно очищать приборы от пыли, не допускать их контакта с водой и не оставлять устройства без присмотра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму спасли человека из горящей квартиры

В Белогорском районе Крыма сотрудники МЧС спасли мужчину из охваченной огнем квартиры

18:35 26.12.2025
 
На пожаре в Белогорске спасли молодого человека
На пожаре в Белогорске спасли молодого человека
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России спасли человека на пожаре в многоквартирном доме в Белогорском районе Крыма, сообщает пресс-служба республиканского главка ведомства.
"Сотрудники 8-й пожарно-спасательной части и отдельного поста прибыли на возгорание в квартире на втором этаже многоквартирного дома. Звено газодымозащитной службы при разведке обнаружили молодого человека и вывели его на свежий воздух", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Причиной возгорания стало замыкание электрообогревателя.
С наступлением холодов крымчане повсеместно используют электрические обогреватели. Спасатели призывают граждан не допускать перегрева оборудования, регулярно очищать приборы от пыли, не допускать их контакта с водой и не оставлять устройства без присмотра.
