В Крыму спасли человека из горящей квартиры
Сотрудники МЧС России спасли человека на пожаре в многоквартирном доме в Белогорском районе Крыма, сообщает пресс-служба республиканского главка ведомства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России спасли человека на пожаре в многоквартирном доме в Белогорском районе Крыма, сообщает пресс-служба республиканского главка ведомства.Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Причиной возгорания стало замыкание электрообогревателя.С наступлением холодов крымчане повсеместно используют электрические обогреватели. Спасатели призывают граждан не допускать перегрева оборудования, регулярно очищать приборы от пыли, не допускать их контакта с водой и не оставлять устройства без присмотра.
В Белогорском районе Крыма сотрудники МЧС спасли мужчину из охваченной огнем квартиры